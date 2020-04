Budimex miał 22,06 mln zł zysku netto, 33,33 mln zł zysku EBIT w I kw. 2020 r.



Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Budimex odnotował 22,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 28,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"W I kwartale 2020 roku wyniki Grupy Budimex były nieco słabsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Spadek rentowności dotyczył głównie segmentu deweloperskiego i był konsekwencją niskiej liczby podpisanych aktów notarialnych. Znaczący spadek wolumenu aktów notarialnych to następstwo rozkładu harmonogramów realizacji poszczególnych inwestycji mieszkaniowych, jak również - w drugiej połowy marca - efekt ograniczeń w związanych z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii. Liczba przedsprzedanych mieszkań w okresie styczeń – marzec 2020 roku (bez rezerwacji) wzrosła do 541 mieszkań w porównaniu do 265 mieszkań w analogicznym okresie roku poprzedniego" - czytamy w raporcie.

W ramach segmentu budowlanego rentowność uległa poprawie głównie ze względu na zakończenie większości trudnych kontraktów podpisanych 2-3 lata temu, które realizowane były w otoczeniu postępującej inflacji kosztowej. Ponadto, sprzyjające warunki pogodowe pozwoliły na sprawną realizację projektów pomimo sezonu zimowego, co przełożyło się na relatywnie wysokie przychody ze sprzedaży w omawianym okresie, podano także.

Sytuacja gotówkowa Grupy Budimex jest stabilna i pozwala na niezakłócone funkcjonowanie. Ze względu na wymagającą sytuację rynkową coraz szerzej oferowane są wcześniejsze płatności dla podwykonawców i dostawców, dodano.

"Wprowadzony 20 marca 2020 roku stan epidemii w Polsce nie miał istotnego wpływu na parametry finansowe Grupy Budimex osiągnięte w I kwartale 2020 roku. Zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa znalazło natomiast odzwierciedlenie w zmianie zasad organizacji pracy w spółkach Grupy Budimex przez m.in. wprowadzenie możliwości pracy zdalnej, zabezpieczenie środków dezynfekcji dla pracowników czy reorganizację przestrzeni, aby zapewnić warunki pracy zgodne z zaleceniami GIS. Do daty sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego sytuacja związana z epidemią koronawirusa nie miała istotnego wpływu na działalność Grupy Budimex" - czytamy także.



Zysk operacyjny wyniósł 33,33 mln zł wobec 49,97 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 474,91 mln zł w I kw. wobec 1 380,26 mln zł rok wcześniej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 28,55 mln zł wobec 7,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)