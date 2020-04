Źródło: PAP

W ciągu kilku dni m.in. 17 banków większość banków spółdzielczych zacznie przyjmować wnioski od MŚP ws. subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR - poinformował we wtorek Polski Fundusz Rozwoju. Program o wartości 100 mld zł skierowany jest do ok. 670 tys. polskich przedsiębiorstw.