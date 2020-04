Projekt został we wtorek przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu.

Zgodnie z nim minister edukacji będzie mógł w drodze rozporządzenia wyłączyć w tym roku stosowanie niektórych przepisów ustawy Karta Nauczyciela dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i urlopu wypoczynkowego nauczycieli. Wyłączenie będzie możliwe w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz przygotowania nowego roku szkolnego, w tym przeprowadzania egzaminów.

W związku z epidemią koronawirusa zajęcia stacjonarne w publicznych i niepublicznych szkołach i przedszkolach zostały zawieszone do 24 maja. Od 25 marca szkoły mają obowiązek nauczania na odległość. Przesunięte zostały terminy egzaminów zewnętrznych: egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego.

Zgodnie z obecnym harmonogramem egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony w dniach 16-18 czerwca, a matury od 8 do 29 czerwca. Dodatkowy termin egzaminu dla ósmoklasistów, którzy nie będą mogli przystąpić do niego w czerwcu, to 7-9 lipca, a dodatkowy termin egzaminów maturalnych to 8-14 lipca br.

Zgodnie z pierwotnym harmonogramem egzamin ósmoklasisty miał być przeprowadzony w drugiej połowie kwietnia, matury maju, a ich terminy dodatkowe w pierwszej połowie czerwca, tak by zakończyły się przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2019-2020 zajęcia mają zakończyć się 26 czerwca 2020 r. Oznacza to, że egzaminy w terminie dodatkowym odbędą się już po zakończeniu zajęć.

Przesunięcie przeprowadzenia w tym roku egzaminu ósmoklasisty wpłynie też na terminy rekrutacji do szkół średnich. Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Wynik brany jest pod uwagę do rekrutacji do szkół wyższego szczebla.

Wyniki egzaminu maturalnego w terminie głównym i dodatkowym mają być znane do 11 sierpnia br. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka