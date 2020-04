Ministerstwo Zdrowia: nowe zasady organizacji izolatoriów, by móc zwiększać ich liczbę

Źródło: PAP

Osoby zakażone SARS-CoV-2 przebywające w izolatorium będą mogły być ulokowane w dwóch pokojach ze wspólnym węzłem sanitarnym po to, by móc wykorzystać większą liczbę obiektów na ten cel – to jedna ze zmian uwzględnionych w nowelizacji rozporządzenia resortu zdrowia ws. standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.