Grupa AB dostarczy sprzet AGD do placówek służby zdrowia



Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Grupa AB po dostarczeniu respiratorów, sprzętu elektronicznego i artykułach spożywczych obecnie realizuje akcję dostaw sprzętu AGD do placówek medycznych w całej Polsce, podała spółka. Pierwsze transporty wyjechały już z magazynów spółki.

"Zaangażowaliśmy wiele osób w rozpoznanie potrzeb placówek medycznych i na nie odpowiadamy, działając podobnie jak w naszej działalności biznesowej, gdzie uważnie wsłuchujemy się w głosy partnerów. Potrzeby placówek służby zdrowia w trakcie obecnej pandemii są bardzo różnorodne. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji dużej organizacyjnie i logistycznie akcji zaopatrzenia placówek medycznych w brakujący im sprzęt AGD, aby medycy mogli efektywnie nieść pomoc chorym" - powiedział prezes Andrzej Przybyło, cytowany w komunikacie,

Zdaniem dyrektora pogotowia ratunkowego w Wałbrzychu Ryszarda Kułaka, coraz więcej lekarzy, pielęgniarek, ratowników i osób obsługi medycznej musi właściwie zamieszkać w miejscu pracy, zarówno ze względu na intensyfikację pracy, jak również samoizolację z powodów epidemiologicznych.

"Uzupełnienie najbardziej potrzebnych sprzętów AGD to odrobiona lekcja z innych krajów, dzięki której w Polsce będziemy lepiej przygotowani na najbliższy szczyt pandemii i ewentualny jej nawrót jesienią. Akcja Grupy AB jest pierwszą tego typu, mocno ją doceniamy i gratulujemy tak prospołecznej postawy. Nawet najlepszy sprzęt medyczny nie będzie przecież przydatny, jeśli nie będzie miał go kto obsługiwać" - dodał Kułak.

Jak podaje spółka, to jedna z kilkunastu placówek zlokalizowanych w różnych częściach Polski, które w pierwszej kolejności otrzymują wsparcie w postaci sprzętu AGD od Grupy AB i jej partnerów, wśród których są m.in. takie firmy jak: Sharp, Whirlpool, Gorenje, Toshiba, Brita, Megabajt, Winix.

"Do wszystkich podmiotów, wśród których są szpitale, stacje pogotowia ratunkowego i inne istotne placówki medyczne, trafiają zróżnicowane transporty - zgodnie z lokalnymi potrzebami związanymi z walką z COVID-19. Przekazywane sprzęty AGD to zarówno duże urządzenia, jak lodówki, kuchnie, pralki i suszarki, jak również tzw. małe AGD, m.in. kuchenki mikrofalowe, mopy parowe, oczyszczacze powietrza, żelazka, odkurzacze, ekspresy do kawy czy czajniki elektryczne" - czytamy także.

"Mamy rozpoznane, gdzie są konkretne potrzeby. Każdy może się do nas jeszcze przyłączyć, bo czas mamy bardzo wyjątkowy i żadna służba zdrowia nie mogła być na niego wystarczająco przygotowana" - podsumował prezes Przybyło.

Grupa AB jest jednym z największych podmiotów prowadzących działalność dystrybucyjną w branży IT w regionie Środkowej Europy obejmującym Polskę, Czechy i Słowację. AB S.A. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW od 2006 roku. W roku obrotowym 2018/2019 (lipiec 2018 - czerwiec 2019) miała 8,79 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)