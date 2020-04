Przewozy PKP Cargo w Polsce wzrosły o 1,8% m: m do 7,4 mln ton w marcu



Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Grupa PKP Cargo odnotowała wzrost przewozów w ujęciu miesiąc do miesiąca w marcu, przewożąc na krajowym rynku 7,4 mln ton towarów (+1,8%), podała spółka. Praca przewozowa wykonana przez grupę wyniosła 1,9 mld tkm i była wyższa od osiągniętej w lutym br. o 5,8%.

"Odnotowano zwiększone [wg masy] miesiąc do miesiąca przewozy: kamienia, żwiru i wapna (+24,3%), rudy (+55,9%), cementu (+44,7%) oraz towarów z segmentu inne artykuły chemiczne (+8,2%)" - czytamy w komunikacie.

"Niewątpliwie wyniki przewozowe w marcu byłyby jeszcze lepsze, gdyby nie wybuch epidemii koronawirusa. Część przedsiębiorstw w Polsce i za granicą już wtedy zaczęła mieć problemy, ograniczała produkcję, a przez to i zamówienia na kolejowe usługi transportowe" - powiedział prezes Czesław Warsewicz, cytowany w komunikacie.

W sumie w okresie styczeń-marzec 2020 roku Grupa PKP Cargo przewiozła na krajowym rynku 21,5 mln ton towarów (-17,3% r/r), a praca przewozowa wyniosła 5,3 mld tkm (-19,4% r/r), podano także.

W marcu 2020 roku rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce pozostawał w trendzie spadkowym r/r, a dynamika spadku ponownie przyspieszyła (zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i pracy przewozowej). Drugi miesiąc z rzędu przewozy kolejowe w Polsce rosły natomiast w ujęciu miesiąc do miesiąca, zwraca uwagę spółka.

"Rynek kolejowych przewozów towarowych w Polsce pozostaje w trendzie spadkowym r/r nieprzerwanie od grudnia 2018 roku, a w marcu 2020 dynamika spadku ponownie przyspieszyła. Jednocześnie w wartościach bezwzględnych wolumen przewozów był w tym czasie równy 19,0 mln ton (-9,9% r/r), tj. najwyższy od listopada 2019 roku. Drugi miesiąc z rzędu wolumen przewozów rynku wzrósł natomiast w ujęciu miesiąc do miesiąca (+6,4%). Wykonana przez rynek przewozów kolejowych w Polsce praca zmniejsza się r/r poczynając od kwietnia 2019. W marcu 2020 roku wyniosła ona 4,3 mld tkm (-14,0%). Analogicznie jak w przypadku masy towarowej, praca przewozowa rynku wzrosła także w ujęciu miesiąc do miesiąca (+7,3%)" - czytamy także.

W sumie w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2020 roku przetransportowano łącznie 53,9 mln ton ładunków (-9,2% r/r), a wykonana przez kolej praca przewozowa była równa 12,2 mld tkm (-12,8% r/r).

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)