Infoscan będzie dystrybutorem sprzętu i asortymentu do walki z koronawirusem



Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Infoscan podpisał umowę z Medintech GmbH, austriackim dystrybutorem sprzętu oraz rozwiązań medycznych i tym samym rozszerzył ofertę o sprzedaż i dystrybucję produktów służących walce z COVID-19, podała spółka. Infoscan będzie odpowiedzialny za dystrybucję na terenie Polski sprzętu oraz asortymentu niezbędnego do walki z koronawirusem, w tym respiratorów oraz urządzeń do monitorowania stanu zdrowia osób chorych na COVID-19.

W ramach współpracy Medintech będzie dostarczał polskiej spółce telemedycznej sprzęt do diagnostyki oraz profilaktyki związanych z pandemią choroby COVID-19. Dystrybuowane będą przede wszystkim urządzenia do telemonitoringu EKG oraz respiratory, które będą stanowiły rozbudowanie dotychczasowego portfolio produktów Infoscanu. Jako uzupełnienie oferty do sprzedaży trafią również testy diagnostyczne wykrywające przeciwciała specyficzne dla wirusa SARS-CoV-2, środki ochrony osobistej (m.in. maski ochronne N95, maski chirurgiczne, kombinezony ochronne) i inne produkty niezbędne do walki z konsekwencjami choroby COVID-19 (m.in. żele i płyny dezynfekujące), podano.

"Wraz z gwałtownym wzrostem liczby osób zakażonych koronawirusem rośnie zapotrzebowanie na specjalistyczny sprzęt, głównie respiratory oraz systemy monitorujące pracę układów krążenia oraz oddechowego. Braki w sprzęcie są coraz bardziej odczuwalne, a pracownicy służby zdrowia coraz głośniej apelują o większe dostawy niezbędnego asortymentu. Dzięki umowie z Medintech dołączamy do walki z COVID-19 oferując placówkom medycznym z całej Polski najwyższej jakości respiratory oraz systemy do telemonitoringu EKG. Czekamy także na próbki coraz bardziej potrzebnych testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, które również planujemy wprowadzić do sprzedaży" - powiedział wiceprezes Infoscanu Maciej Nowak, cytowany w komunikacie.

Jak wskazał, dział handlowy spółki obserwuje ze strony podmiotów medycznych regularnie rosnące zainteresowanie sprzętem, który jest wprowadzany obecnie do oferty Infoscanu.

"Na początek będziemy przeprowadzać u klientów prezentacje urządzeń, aby mogli zapoznać się z funkcjonalnościami oraz oszacować realne zapotrzebowanie. Wówczas będziemy zbierać i realizować ostateczne zamówienia" - dodał Nowak.

Zgodnie z oficjalnymi danymi Ministerstwa Zdrowia ponad 12500 osób jest już zarażonych koronawirusem w Polsce, a ponad 606 osób zmarło na wywołaną wirusem chorobę COVID-19.

Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.

(ISBnews)