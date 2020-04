PGNiG poinformowało w środę, że otrzymało od Gazpromu deklaracje stosowania się do nowych warunków cenowych kontraktu jamalskiego, ustalonych na mocy wyroku arbitrażu.

„Deklarację ze strony Gazpromu, że będzie respektował wyrok arbitrażu w Sztokholmie i zapisy kontraktu jamalskiego, na bazie którego kupujemy od Gazpromu gaz przyjęliśmy z zadowoleniem” - powiedział Kwieciński.

Jak przypomniał, kluczowym elementem wyroku z 30 marca 2020 r. było ustalenie nowej formuły cenowej, która stosuje się od początku sporu cenowego, rozpoczętego w listopadzie 2014 r.

„Zaniepokoił nas jednak ostatnio fakt, że bieżące faktury były wyliczane na bazie starej formuły cenowej. Ale otrzymaliśmy właśnie potwierdzenie, że Gazprom jak najbardziej będzie stosował się do wyroku arbitrażu i że skoryguje bieżące faktury” - podkreślił Kwieciński.

Prezes PGNiG przypomniał, że przez długie lata Polska płaciła jedną z najwyższych cen w Europie za rosyjski gaz. W ramach sporu podnosiliśmy, że ceny były zawyżone i nierynkowe - dodał.

„Musieliśmy kupować gaz drogo, a sprzedawać tanio, po cenach rynkowych. Ta sytuacja się kończy, bo nowa formuła jest formułą rynkową, opartą o ceny europejskie i to niewątpliwie będzie miało pozytywny wpływ na sytuację finansową PGNiG” - zaznaczył prezes Kwieciński.

PGNiG podało w środę, że Gazprom oświadczył, iż skoryguje faktury za dostawy gazu w marcu i w pierwszej połowie kwietnia 2020 r. W piątek polski koncern informował, że zostały one opłacone w terminach kontraktowych, ale w wysokości wynikającej z nowych warunków cenowych kontraktu jamalskiego, ustalonych w wyroku arbitrażu.

PGNiG informowało również, że wzywało Gazprom do skorygowania tych faktur najpóźniej do 23 kwietnia, pod rygorem uznania, że rosyjski koncern celowo nie stosuje się do postanowień wyroku arbitrażu.

30 marca 2020 r. PGNiG wygrało w arbitrażu spór z Gazpromem o ceny gazu w kontrakcie jamalskim. Na mocy wyroku trybunału w Sztokholmie nowa cena ma być naliczana od 1 listopada 2014 r. Polski koncern oszacował, że powinien odzyskać od Gazpromu ponad 6 mld zł nadpłaty.

Trybunał zmienił formułę naliczania ceny w kontrakcie jamalskim w ten sposób, że jest ona w znaczący sposób powiązana z cenami na rynku.(PAP)