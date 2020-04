mBank liczy na zysk netto w 2020 r., sektor może być 'blisko zera'



Warszawa, 30.04.2020 (ISBnews) - Jest jeszcze zbyt wcześnie, by oszacować wpływ epidemii koronawirusa na wynik sektora bankowego w tym roku, ale "dobrze by było, gdybyśmy się oparli o zero", poinformował prezes mBanku Cezary Stypułkowski. mBank chciałby zakończyć ten rok zyskiem netto.

"Dobrze by było, gdybyśmy się oparli o zero" - powiedział Stypułkowski zapytany, czy w jego ocenie sektor bankowy ma szansę na dodatni wynik netto w 2020 roku.

mBank w opublikowanych dziś krótkoterminowych perspektywach podał, że oczekuje negatywnego wpływu obniżki stóp procentowych na wynik odsetkowy i silnej presji na marżę. Dostrzega także niewystarczającą przestrzeń na równoważne wobec cięcia stóp dostosowanie oprocentowania depozytów. W kontekście odpisów na kredyty, bank spodziewa się, że sytuacja finansowa kredytobiorców korporacyjnych i detalicznych może się pogorszyć w nadchodzących kwartałach ze względu na spodziewane pogorszenie sytuacji gospodarczej, jednak pakiet działań antykryzysowych może ograniczyć negatywny wpływ recesji na jakość aktywów.

Z kolei spadek aktywności klientów, wzrost wrażliwości cenowej, a także niższa sprzedaż produktów bankowych i kredytów wpłyną negatywnie na wynik prowizyjny.

"Bank będzie poszukiwał drogi do tego, by mieć dodatni wynik" - powiedział także prezes.

Wcześniej dziś mBank podał, iż oczekuje, że skonsolidowany wynik netto w II kwartale 2020 roku oraz w całym 2020 roku będzie znacząco niższy od zysku netto osiągniętego w II kwartale 2019 roku oraz w całym 2019 roku w efekcie obniżki stóp procentowych, spodziewanej niższej aktywności klientów oraz wzrostu odpisów kredytowych w związku z pandemią.

Bank podał, że oczekuje w tym roku spadku konsumpcji prywatnej i 10,6% oraz spadek inwestycji o 9,4% r/r. Prognozowany spadek PKB to 4,2% w br., zaś szacowana inflacja to 1,8%

mBank odnotował 90,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2020 r. wobec 163,17 mln zł zysku rok wcześniej. W całym 2019 r. bank miał 1 010,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 302,79 mln zł zysku rok wcześniej.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 158,72 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)