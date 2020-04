"Choć początek notowań był pozytywny, krajowe indeksy zakończyły dzień bez większych zmian. Podobny przebieg miały również notowania na rynkach zagranicznych. Na GPW trend pozostaje wzrostowy, w tym tygodniu główne indeksy wyznaczyły nowe lokalne szczyty i nie widać powodów do zmiany tego trendu. Co zastanawiające, wyniki ankiety publikowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pokazują, że po dobrym kwietniu nastroje na rynku nadal są zrównoważone. To może wskazywać, że wzrosty będą kontynuowane" - powiedział PAP Biznes analityk DM mBanku, Kamil Jaros.

Analityk dodał, że czwartkowe odczyty makroekonomiczne, takie jak liczba nowych zasiłków dla bezrobotnych w USA, PKB w strefie euro, CPI w Polsce oraz decyzja EBC, były zgodne z oczekiwaniami inwestorów i nie przełożyły się w widocznym stopniu na notowania na rynkach akcji.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 3,839 mln do 30,24 mln. Gospodarka strefy euro w I kw. skurczyła się: o 3,8 proc. kdk, a rdr o 3,3 proc. Według szacunku flash GUS, inflacja CPI w kwietniu w Polsce wyniosła rdr 3,4 proc., mdm: 0,0 proc.

Rada Prezesów EBC pozostawiła bez zmian podstawowe stopy procentowe. EBC ogłosił też nowy pandemiczny program pożyczkowy dla banków (PELTRO).

Na czwartkowym zamknięciu WIG20 stracił 0,14 proc. do 1.648,68 pkt., WIG pozostał bez zmian na 46.117,00 pkt., mWIG40 poszedł w górę o mniej niż 0,1 proc. do 3.276,76 pkt., a sWIG80 wzrósł 0,48 proc. do 11.709,60 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 1.427 mln zł, z czego 1.191 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

WIG20 rozpoczął notowania od 3 proc. wzrostów, napędzanych pozytywnym sentymentem wywołanym ogłoszonym w środę otwarciem galerii handlowych. Trend wyraźnie osłabił się w pierwszej połowie dnia i do końca sesji giełdowej na WIG20 przeważała podaż. Podobnie zachowywał się niemiecki DAX, przy czym jego początkowe wzrosty były znacznie mniejsze.

W chwili zamknięcia notowań na GPW DAX szedł w dół o 2,1 proc., a S&P500 tracił 0,7 proc.

W WIG20 najmocniej wzrósł kurs CCC i zyskał 11 proc. do 51,82 zł przy obrotach sięgających 220 mln zł. Analitycy wskazują, że poza pozytywną reakcją sektora odzieżowego na szybsze otwarcie galerii handlowych, mocne wzrosty kursu CCC mogą być związane z otwartymi krótkimi pozycjami na akcje spółki. Posiadacze tych pozycji, chcąc je zamknąć, muszą na rynku kupić papiery, co generuje dodatkowy popyt.

Zyskały również telekomy, których indeks rósł najmocniej na GPW (+3 proc.), głównie za sprawą 6 proc. wzrostu kursu akcji Play.

Wzrosty spółek z branży odzieżowej na koniec dnia nieco osłabły: VRG i Wittchen zakończyły notowania około 3,5 proc. na plusie, a Monnari zyskało 13,5 proc. Z kolei kurs LPP poszedł w dół o 4,2 proc., najmocniej w WIG20.

Grupa LPP, która odstąpiła od części umów najmu zawartych z właścicielami galerii handlowych w Polsce poinformowała, że nie otworzy części sklepów w Polsce 4 maja, jeśli nie porozumie się z galeriami. Wiceprezes ocenił, że najbardziej sprawiedliwy byłby czynsz od obrotu.

Unimot utrzymał 12 procentowy wzrost kursu do końca dnia. Kurs mocno zwyżkuje drugi dzień z rzędu, po tym jak spółka podała, że jest zadowolona z przychodów w kwietniu, gdyż spadki są mniejsze niż zakładano, a dodatkowo spółka korzysta z dobrych marż.

Na szerokim rynku wyraźnie zniżkowały spółki sektora producentów gier, indeks stracił blisko 3 proc. W dół po około 5 proc. poszły kursy PlayWay i 11 bit studios, a nie notowane w indeksie Ultimate Games oraz BoomBit spadły o odpowiednio 9 i 5 proc.

Wynik EBITDA PlayWay w czwartym kwartale 2019 roku wyniósł 21,1 mln zł i był o 12,8 proc. niższy od oczekiwań analityków. Wynik wzrósł o 48,5 proc. rok do roku.

Z kolei Ultimate Games podało szacunki wybranych danych finansowych za I kw. 2020 r. Przychody wyniosły 2,65 mln zł, a zysk netto 1,23 mln zł.

