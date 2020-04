Warszawa: Ratusz obniżył czynsze za lokale użytkowe na kwotę 5 mln zł

Źródło: PAP

Ratusz rozpatrzył ponad 1 tys. wniosków o obniżkę czynszu za najem miejskich lokali, a kwota udzielonych obniżek wynosi ok. 5 mln złotych. Do tej pory do miasta wpłynęło ponad 3 tys. wniosków o obniżenie czynszu za najem lokali użytkowych – poinformowała PAP rzecznik prasowy urzędu m.st. Karolina Gałecka.