Grupa Polsat ma przedwstępną umowę nabycia Grupy Interia



Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Telewizja Polsat - spółka zależna Cyfrowego Polsatu - zawarła z Bauer Media Invest GmbH oraz Bauer Polen Invest GmbH przedwstępną umowę nabycia Grupy Interia, podał Polsat.

"W wyniku zakończenia prowadzonych negocjacji w dniu 30 kwietnia 2020 r. Telewizja Polsat zawarła z Bauer Media Invest GmbH oraz Bauer Polen Invest GmbH przedwstępną umowę nabycia udziałów oraz ogółu praw i obowiązków (ang. Preliminary Share and Rights Purchase Agreement) dotyczącą: (i) nabycia od Bauer Media Invest GmbH 100 udziałów w spółce Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (GIGO), reprezentujących 100% kapitału zakładowego GIGO i uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników GIGO; oraz (ii) nabycia od Bauer Polen Invest GmbH ogółu praw i obowiązków komandytariusza w spółce Grupa Interia.pl Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (GIKO)" - czytamy w komunikacie.

Stronami umowy przedwstępnej są również: Cyfrowy Polsat, będący gwarantem zobowiązań Telewizji Polsat wynikających z umowy przedwstępnej oraz Heinrich Bauer Verlag Beteiligungs GmbH, będący gwarantem zobowiązań sprzedających wynikających z umowy przedwstępnej.

"Nabycie przez Telewizję Polsat Udziałów w GIGO oraz ogółu praw i obowiązków komandytariusza w GIKO, po spełnieniu się warunku zawieszającego przewidzianego w umowie przedwstępnej (zgodnie z opisem poniżej), będzie skutkowało nabyciem przez Telewizję Polsat wyłącznej kontroli nad spółkami z Grupy Interia, tj. GIGO, GIKO, Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Mobiem Polska sp. z o.o. oraz Mobiem Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (łącznie Grupa Interia), jak również pośrednim nabyciem udziałów reprezentujących 16,67% kapitału zakładowego spółki Polskie Badania Internetu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie" - czytamy dalej.

Zgodnie z umową przedwstępną, cena sprzedaży udziałów w GIGO oraz ogółu praw i obowiązków komandytariusza w GIKO wyniesie 422 mln zł i zostanie dodatkowo: (i) pomniejszona o określone płatności wykonywane przez spółki z Grupy Interia na rzecz sprzedających i podmiotów powiązanych spzedających zrealizowane po dniu 31 grudnia 2019 r.; oraz (ii) powiększona o odsetki naliczane wg stopy 3% rocznie za okres od 31 grudnia 2019 r. do dnia zamknięcia transakcji od kwoty 410 mln zł pomniejszonej o płatności, zgodnie z przyjętym w umowie przedwstępnej mechanizmem locked-box, podano także.

Zamknięcie transakcji zostało uzależnione od spełnienia się warunku zawieszającego w postaci uzyskania przez Telewizję Polsat zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na dokonanie koncentracji. Umowa ulegnie rozwiązaniu w przypadku, gdy do dnia 31 grudnia 2020 r. nie dojdzie do spełnienia się warunku zawieszającego, chyba że strony umowy przedwstępnej postanowią inaczej.

Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych Telewizji Polsat, podano także.

"Jesteśmy polską firmą i jesteśmy dumni z bycia liderem rynku mediów i telekomunikacji w Polsce. Zakup Grupy Interia to kolejna strategiczna inwestycja w rozwój naszej grupy. Grupa Interia jest wiodącym graczem w tym segmencie. Jesteśmy podekscytowani ogromną skalą możliwości i synergii, jakie stwarza ta inwestycja. Liczymy na dynamiczny rozwój Interii" - powiedział prezes Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus, Mirosław Błaszczyk, cytowany w komunikacie.

Grupa Interia znajduje się obecnie w pierwszej trójce krajowych graczy w internecie, zarówno pod względem realnych użytkowników, jak i liczby odsłon stron oraz jest liderem pod względem dynamiki wzrostu. Jest czołowym graczem na polskim rynku mediów nowej generacji, docierającym do blisko 60% użytkowników Internetu w kraju. Z jej usług co miesiąc korzysta ponad 16 mln realnych użytkowników. Liczba odsłon stron Grupy Interia w sieci przekracza miesięcznie 1,3 mld. Należący do grupy portal internetowy Interia.pl, jeden z trzech największych portali horyzontalnych w Polsce, udostępnia indywidualnym użytkownikom Internetu bogaty wybór najwyższej jakości serwisów informacyjnych, multimedialnych, społecznościowych i komunikacyjnych, wskazano w materiale.

"Grupa Interia jest biznesem odnoszącym duże sukcesy, ale musimy mieć pewność, że wyraźnie koncentrujemy się na naszych kluczowych priorytetach strategicznych. Dlatego cieszymy się, że możemy sprzedać Grupę Interia Grupie Polsat, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem strategicznym" - powiedział COO Bauer Media Group Veit Dengler.

"Dla Grupy Polsat zakup Interii to strategiczna inwestycja w obszarze internetu. To istotne wzmocnienie pozycji na dynamicznie rosnącym rynku reklamy online. To również dodatkowy kanał dystrybucji oraz monetyzacji treści produkowanych już obecnie na potrzeby 34 kanałów telewizyjnych z logiem Polsatu" - podkreślono także w komunikacie.

Dla Grupy Polsat, Interia będzie również głównym polem działań marketingowych w internecie całego jej portfolio usług i produktów, obejmujących m.in. markę Plus, Cyfrowy Polsat, Ipla, Netia czy marki Telewizji Polsat. Natomiast Polsat Media może wesprzeć sprzedaż powierzchni reklamowych Interii, wskazano dalej.

"Kupujemy dobrze prowadzony biznes o silnej pozycji na rynku internetowym. Doskonale pasuje do strategii Telewizji Polsat. Chcemy dostarczać atrakcyjne treści wszystkimi możliwymi kanałami dystrybucji. Dzięki Interii nasz kontent zyska kolejne pole eksploatacji. Nasza oferta dla reklamodawców zostanie wzbogacona o bardzo efektywne internetowe formaty reklamowe o szerokim zasięgu. Chcemy mieć silną pozycję na dynamicznie rosnącym rynku reklamy online. Liczymy zarówno na potencjał Grupy Interia, jak i jej pracowników, ich kompetencje i doświadczenie, które z pewnością pozwolą nam skutecznie realizować nasze ambitne cele" - podsumował prezes Telewizji Polsat Stanisław Janowski.

Pod koniec marca br. Cyfrowy Polsat podał, że Telewizja Polsat otrzymała wyłączność negocjacyjną w procesie dot. zakupu Grupy Interia.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

(ISBnews)