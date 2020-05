CI Games: 'Nowa, bardzo ważna' cecha w 'SGW Contracts' możliwa jeszcze w 2020



Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews ISBtech.pl) - CI Games szykuje "nową, bardzo ważną" cechę gry "Sniper Ghost Warrior Contracts", która może pojawić się na rynku jeszcze w tym roku, poinformował ISBtech prezes CI Games Marek Tymiński. Ponadto jest zadowolony z obecnego rozwoju projektu gry "Lords of the Fallen 2".

"Decyzja o kontynuacji marki 'Sniper Ghost Warrior' okazała się bardzo dobra. Po premierze 'SGW Contracts' tym lepiej rozumiemy naszych graczy i postaramy się zapewnić im jeszcze bardziej udaną rozgrywkę. Przygotowujemy nową, bardzo ważną cechę gry" - powiedział ISBtech Tymiński.

"Wiemy, że o to gracze pytali i to chcieliby bardzo dostać w grze snajperskiej. Nic więcej nie mogę na ten moment powiedzieć. Kampania marketingowa rozpocznie się dopiero w okolicach wakacji i wtedy dziś enigmatycznie brzmiąca cecha stanie się bardziej zrozumiała zarówno dla graczy jak i inwestorów. Za wcześniej na podanie dokładnej daty wydania, natomiast uważam, że istnieje duża szansa na pojawienie się jej jeszcze w tym roku" - dodał prezes.

"Jestem także zadowolony z obecnego rozwoju zarówno projektu 'Lords of the Fallen 2', jak i z zespołów produkcyjnych z nim związanych" - powiedział także Tymiński.

Zbudowanie drugiego, nowego zespołu podzielonego na dwa nowe studia staje się już rzeczywistością, zaznaczył.

"Wkrótce powiemy na ten temat więcej, natomiast na informacje o grze trzeba będzie cierpliwie poczekać" - dodał prezes.

Sebastian Gawłowski

(ISBnews ISBtech.pl)