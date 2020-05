Falcon Gamez ma list intencyjny z Ultimate Games nt. wspólnych projektów



Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Falcon Games zawarł list intencyjny z Ultimate Games, podała spółka. Sygnatariusze listu intencyjnego wyrazili wolę przystąpienia do negocjacji w sprawie ustalenia warunków przyszłej współpracy, których efektem ma być realizacja wspólnych projektów wydawniczych oraz produkcyjnych.

"W opinii emitenta, rozpoczęcie rozmów stanowi kolejny przejaw długofalowej współpracy obu spółek. Obecnie Falcon Games współpracuje z Ultimate Games przy grach: 'Psycho Wolf', 'Scrap', 'The Handler of Dragons', 'Abyss', 'Three Little Bears' i 'Hacking World'" - czytamy w komunikacie.

Nawiązanie nowych rozmów otwiera drogę do szczegółowych ustaleń w toku już realizowanych projektów oraz stanowi zapowiedź kolejnych wspólnych przedsięwzięć obu spółek, podkreślono.

"List intencyjny, który podpisaliśmy z Ultimate Games, to otwarcie drogi do dalszych szczegółowych ustaleń dotyczących różnych projektów. Chodzi zarówno o projekty już realizowane, jak i o wspólne przedsięwzięcia w przyszłości. Ta współpraca dobrze wpisuje się w naszą długofalową strategię oraz cele, jakie zamierzamy osiągnąć" - powiedział CEO Falcon Games Marcin Kostrzewa, cytowany w komunikacie.

"Współpracujemy z tymi, którzy akceptują nasze warunki i jednocześnie są w stanie zrealizować zgłoszone pomysły. Falcon Games przygotowało kilka preprodukcji na platformę Steam, które prezentują się coraz lepiej. Liczę na to, że i tutaj uda się nam zrobić badania rynku w kilku niszach i znaleźć temat na grę o dużym potencjale" - dodał CEO Ultimate Games Mateusz Zawadzki.

Notowana na rynku NewConnect spółka Falcon Games (dawniej EastSideCapital) rozpoczęła działalność w branży gier komputerowych w kwietniu 2019 roku. Strategia spółki zakłada wydawanie, produkcję i dystrybucję wysokomarżowych gier o niskim i średnim budżecie. W początkowej fazie działalności Falcon Games skoncentruje swoje działania na publikacji tytułów zewnętrznych studiów. Spółka będzie sprzedawać gry na terenie całego świata w modelu dystrybucji cyfrowej, głównie za pośrednictwem platformy Steam, jednocześnie nie wyklucza wejścia na kolejne platformy.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora - PlayWay. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.

