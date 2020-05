Grupa CCC uruchomiła w Czechach i na Słowacji aplikację mobilną



Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Grupa CCC uruchomiła w Czechach i na Słowacji aplikację mobilną i planuje jej udostępnienie także dla użytkowników w Rumunii, na Węgrzech oraz w Austrii jeszcze w I półroczu br., podała spółka.

"Czechy i Słowacja to pierwsze rynki zagraniczne, na które CCC wprowadza swoją aplikację. Aktualnie jest ona dostępna w Google Play, a w ciągu najbliższych tygodni zostanie opublikowana również w App Store. Do końca pierwszej połowy 2020 roku planowane jest jej udostępnienie dla użytkowników w Rumunii, na Węgrzech oraz w Austrii, gdzie CCC obecne jest już poprzez platformę ccc.eu i sklepy stacjonarne" - czytamy w komunikacie.

Narzędzie wspiera wielokanałowy model sprzedaż spółki, łącząc kanały online i offline.

"E-commerce ccc.eu na rynku czeskim i słowackim cieszy się dużą popularnością. Aplikacja stanowić będzie dla niego dodatkowe wsparcie, co przy rosnącym udziale zakupów mobilnych ma dziś szczególnie znaczenie. Mobile commerce w 2019 roku odpowiadał za ok. 60% sprzedaży online CCC, a w I kwartale tego roku było to aż 64%. Aplikacja wesprze także sprzedaż w sklepach stacjonarnych, które w części już działają na tych rynkach, co pozwala na stopniowy powrót do naszego wielokanałowego modelu sprzedaży, który jest filarem strategii CCC GO.22. Ponad połowa zakupów w aplikacji CCC generowana jest przez osoby w wieku 18-34 lat, bardzo ważną dla nas grupę młodszych klientów. Rozszerzamy w ten sposób społeczność użytkowników i influencerów modowych skupionych wokół marki CCC" - powiedział zarządzający projektem aplikacji mobilnej Michał Pachnik, cytowany w komunikacie.

Zdaniem kierującej pracami nad aplikacją CCC Barbary Rogali, w Polsce aplikacja jest bardzo dobrze oceniania, a liczba jej pobrań przekroczyła już 1,6 mln.

"Wierzymy, że na nowych rynkach zagranicznych spotka się z równie pozytywnym odbiorem. Pracujemy także nad dalszym udoskonalaniem i wprowadzaniem nowych rozwiązań dla aplikacji. Równolegle cały czas rozwijamy zespół i zapraszamy do nas najlepszych i najbardziej kreatywnych specjalistów" - dodała Rogala.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 844,7 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)