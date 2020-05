FO Dębica miała wstępnie 22,49 mln zł zysku netto w I kw. 2020 r.



Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Firma Oponiarska Dębica odnotowała wstępnie 22,49 mln zł zysku netto w I kwartale 2020 r. przy przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 509,07 zł, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Spółka zastrzegła jednocześnie, że prezentowane wyniki mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie względem finalnych wyników za pierwszy kwartał 2020 r., których przekazanie do publicznej wiadomości zaplanowane jest na 14 maja 2020 r.

"Spółka informuje, że aktualnie prowadzi działalność produkcyjną, sprzedażową i dystrybucyjną pozostając w bliskim kontakcie ze swoimi partnerami biznesowymi. Spółka nadal zapewnia dostawy opon dla swoich klientów i współpracuje przy wypracowywaniu najbardziej optymalnych rozwiązań handlowych i sanitarnych w dynamicznie zmieniających się i niepewnych warunkach rynkowych, a skala działalności jest i będzie dostosowywana dla aktualnej sytuacji rynkowej" - czytamy w komunikacie.



"Zarząd na bieżąco monitoruje wpływ pandemii COVID-19 na aspekty finansowe, biznesowe oraz operacyjne spółki i będzie kontynuował podejmowanie adekwatnych decyzji, aby zapewnić ciągłość działania oraz bezpieczną i stabilną sytuację firmy. Spółka m.in. uzgodniła w trybie przewidzianym przepisami prawa i wdrożyła program ograniczonego czasu pracy dla pracowników oraz złożyła wniosek o wsparcie w postaci dofinansowania wynagrodzeń pracowników w ramach rządowego programu wsparcia przedsiębiorców tzw. tarczy antykryzysowej. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony, a spółce wypłacona została pierwsza transza okresowego wsparcia w kwocie 5,51 mln zł. Również w przyszłości zarząd spółki ma zamiar korzystać z ewentualnych kolejnych udostępnianych narzędzi wsparcia, jeśli będą one zapewniały osiąganie ww. celów i spółka będzie w stanie spełnić wymagane kryteria kwalifikacyjne" - czytamy dalej.

Firma Oponiarska Dębica to polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 2,06 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)