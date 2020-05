Tauron ma porozumienie ws. bloku w Jaworznie, termin oddania - do 15 XI



Warszawa, 04.05.2020 (ISBnews) - Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - zawarło porozumienie z konsorcjum Rafako - Mostostal Warszawa, wykonawcą bloku 910 MW w Jaworznie, oraz E003B7 sp. z o.o. (SPV) w sprawie naprawy uszkodzonych elementów kotła i harmonogramu dalszych prac, podał Tauron. Konsorcjum szacuje, że oddanie bloku do eksploatacji nastąpi do 15 listopada 2020 r.

"Zgodnie z porozumieniem, NJGT, Konsorcjum oraz SPV ustaliły przyczyny uszkodzenia jednego z elementów kotła [...] Zgodnie z wnioskami przedstawionymi przez komisję awaryjną składającą się z przedstawicieli NJGT, Konsorcjum oraz SPV awaria była następstwem niekorzystnego splotu zjawisk podczas rozruchu bloku. Każde z tych zjawisk występujące pojedynczo nie mogło doprowadzić do wystąpienia awarii. Ponadto komisja awaryjna uzgodniła sposób naprawy uszkodzonych elementów kotła, który pozwoli na uniknięcie podobnych awarii w przyszłości" - czytamy w komunikacie.

W ramach porozumienia ustalono także harmonogram działań uwzględniający procedury zabezpieczające przed ryzykiem ponownego wystąpienia awarii oraz procedury strojenia i prac rozruchowych bloku. Konsorcjum oraz SPV mają niezwłocznie przystąpić do realizacji prac przewidzianych w ustalonym harmonogramie oraz do realizacji ustaleń komisji awaryjnej.

"Konsorcjum szacuje, że oddanie bloku do eksploatacji nastąpi do 15 listopada 2020 r. Termin ten uwzględnia dodatkowy czas niezbędny do usunięcia skutków awarii, o której mowa powyżej" - czytamy dalej.

Zaawansowanie projektu na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego wynosi ponad 98%.

"Zawarte porozumienie umożliwia przede wszystkim kontynuację prac przy bloku 910 MW i daje Rafako szansę na zakończenie tej inwestycji w akceptowalnym czasie. Zakończenie tej inwestycji w tym roku jest dla nas bardzo ważne, ponieważ blok od 2021 roku objęty jest rynkiem mocy. W lutym podczas ruchu próbnego bloku uszkodzeniu uległ jeden z elementów kotła, w wyniku czego konieczna jest naprawa dysz palników, ich ponowny montaż oraz testy bloku. W dokumencie zidentyfikowany jest zakres koniecznych do wykonania prac dodatkowych w obszarze kotła, które mają na celu uniknięcie podobnych awarii w przyszłości. Naszym sukcesem jest to, że wracamy do realizacji projektu, a dyskusję na tematy sporne przesuwamy w czasie umożliwiając tym samym skupienie się na realizacji projektu" - skomentował wiceprezes Taurona Jarosław Broda, cytowany w komunikacie.

W połowie października 2019 r. Tauron podał, że NJGT ustaliła w negocjacjach z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa rozszerzenie zakresu prac przy budowie bloku energetycznego 910 MW, które zwiększy cenę netto o 52,3 mln zł do 4 537,8 mln zł i przesunie termin oddania bloku do eksploatacji najdalej do 31 stycznia 2020 r. Pod koniec stycznia podano, że blok osiągnie gotowość do przejęcia do eksploatacji 4 lutego 2020 r., a oddanie do eksploatacji powinno nastąpić do 15 lutego 2020 r. Natomiast 4 lutego Rafako podało, że oddanie bloku przesunie się ze względu na wyłączenie dostępu bloku do sieci przez Okręgową Dyspozycję Mocy. Na początku marca br. Rafako szacowało termin oddania bloku energetycznego o mocy 910 MWe w Jaworznie do 31 lipca 2020 r.

Tauron posiada 84,76% głosów i udziałów w NJGT.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)