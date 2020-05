Portfel zamówień Elektrotimu wyniósł ok. 294,34 mln zł netto wg stanu na 1 IV



Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Portfel zamówień grupy kapitałowej Elektrotimu wynosił ok. 294,34 mln zł netto według stanu na 1 kwietnia br. i zwiększył się o niemal 20% r/r, podała spółka.

"Grupa Elektrotim wg stanu na dzień 01.04.2020 r. posiada portfel zamówień w wysokości ok. 294 336 tys. zł netto. Grupa Elektrotim wg stanu na dzień 01.04.2019 r. posiadała portfel zamówień w wysokości ok. 235 805 tys. zł netto. Portfel zamówień Grupy Elektrotim zwiększył się od 01.04.2019r. do 01.04.2020r. o prawie 20%" - czytamy w informacji dodatkowej do raportu rocznego.

Grupa Elektrotim o okresie od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. pozyskała zamówienia o wartości 311 416 tys. zł netto wobec 249 300 tys. zł netto rok wcześniej, co oznacza wzrost o 24,92%, podano także.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2019 r. miał 258,6 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)