Centrum Badań DNA, spółka zależna Inno-Gene, złożyło wniosek patentowy w trybie międzynarodowym poprzez Urząd Patentowy RP, podało Inno-Gene. Przedmiotem zgłoszenia patentowego pt. "Oligonukleotydy i ich zastosowanie oraz sposób i zestaw do wielogenowej diagnostyki predyspozycji do infekcji SARS-CoV-2 oraz ciężkiej i łagodnej formy choroby COVID-19" jest wynalazek biotechnologiczny - wielogenowy test genetyczny i zestaw starterów oraz sposób do identyfikacji zwiększonego ryzyka do zachorowania na SARS-Cov-2 oraz identyfikacji łagodnej/ciężkiej formy COVID-19.

"Z informacji wynika, iż jest to pierwszy tego typu test na świecie oraz pierwsze zgłoszenie patentowe w tym zakresie. Przedmiotowy wniosek złożony do Urzędu Patentowego umożliwia spółce czerpanie korzyści z komercjalizacji np. licencjonowania oraz gwarantuje ochronę prawną na całym świecie" - czytamy w komunikacie.

Spółka zamierza podjąć starania o udzieleniu licencji podmiotom medycznym lub farmaceutycznym na innych rynkach zagranicznych, wskazano również.

Inno-Gene to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych - dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

