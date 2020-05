Jak zaznaczył PKN Orlen, "zakup środków ochrony to ważny element szerokiego zaangażowania koncernu we wsparcie w walce z pandemią koronawirusa". "PKN Orlen sprowadził właśnie do Polski kolejną partię blisko 3 mln jednorazowych masek do ochrony twarzy" - oznajmiła we wtorek spółka.

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek podkreślił, że spółka "wykorzystuje każdą możliwość, żeby pomóc Polakom w trudnym czasie pandemii". "Zwiększamy zakupy środków ochronnych dla tych, którzy na co dzień zaangażowani są w ratowanie zdrowia i życia Polaków. Działamy kompleksowo. Przekazujemy też środki finansowe oraz niezbędny sprzęt medyczny na potrzeby służby zdrowia oraz służb mundurowych" - oświadczył szef płockiego koncernu, cytowany w informacji prasowej.

PKN Orlen podał we wtorkowym komunikacie, że "do tej pory koncern zakupił już 15 mln masek ochronnych". Przypomniał zarazem, iż pierwsza partia ok. 3,7 mln sztuk tych środków ochrony dotarła do Polski kilka tygodni temu. "W ubiegłym tygodniu zostało sprowadzone kolejne 8,3 mln masek ochronnych" - wyjaśnił płocki koncern. Dodał, że zapewniają one bezpieczeństwo osób zaangażowanych bezpośrednio w walkę z pandemią oraz wykorzystywane są na wewnętrzne potrzeby Grupy Orlen.

PKN Orlen zapowiedział, że partia blisko 3 mln masek, która we wtorek trafiła do Polski, "również wesprze działania rządu zmierzające do ograniczania rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce".

Jak wspomniał płocki koncern, w sumie na walkę z pandemią przeznacza on ponad 100 mln zł, a pomoc tę otrzymują przede wszystkim placówki medyczne, służby mundurowe, a także personel oraz podopieczni Domów Pomocy Społecznej. (PAP)