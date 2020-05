Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Punch Punk Games chce zadebiutować w tym roku na rynku NewConnect, jeśli pozyska wcześniej finansowanie w ramach kampanii crowdinvestingowej na platformie CrowdConnect.pl, podała Grupa INC, z którą spółka podpisała umowę zakładającą pozyskanie 1,5 mln zł finansowania.



Punch Punk Games (PPG) to studio gamingowe założone przez Grupę PlayWay i Krzysztofa Grudzińskiego - absolwenta i wykładowcę Warszawskiej Szkoły Filmowej. PPG tworzy gry o oryginalnej oprawie wizualnej, połączonej z silną narracją i filmowym stylem opowiadania. Charakteryzuje je wyważona kompozycja gameplay'a i opowiadanej historii. Akcjonariuszami spółki są również m.in. wybierający się na główny rynek warszawskiej giełdy Gaming Factory oraz Kogito Ventures, poinformowano.



"Punch Punk Games to kolejna spółka z Grupy PlayWay, która zdecydowała się na nasze wsparcie przy pozyskaniu finansowania. Zainteresowanie ostatnimi ofertami pokazuje, że na rynku jest sporo miejsca na ciekawe i ambitne projekty z branży gamingowej. Takim na pewno jest studio kierowane przez Krzysztofa Grudzińskiego. Tworzone przez nich gry są bardzo wysoko oceniane przez klientów i recenzentów" - powiedział przez INC Paweł Śliwiński, cytowany w komunikacie.



W roku 2020 studio planuje jedną dużą premierę gry FPP "This is The Zodiac Speaking", której wydawcą będzie Klabater. Gra ukaże się jednocześnie na PC, Xbox One, Playstation 4 i Nintendo Switch. Premiera planowana jest na 24 września. Z kolei w 2021 r. PPG planuje premierę gier VR "Moonshine" oraz "Aida", której projekt uzyskał dofinansowanie z programu Kreatywna Europa w kwocie 137 tys. euro, zapowiedziano.



Dodatkowo strategia PPG zakłada tworzenie gier VR i symulatorów na zlecenie. Obecnie studio pracuje nad grami "Yacht Mechanic Simulator" i "Fishing Simulator VR", których premiery planowane są na odpowiednio w 2020 i 2021 r., podano również.



Grupa kapitałowa INC (zadebiutowała na GPW jako Inwest Consulting) posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności poprzez pełnienie funkcji autoryzowanego doradcy rynku NewConnect. W jej ramach działa m.in. Dom Maklerski INC S.A., fundusz PE/VC Carpathia Capital S.A. oraz polska agencja ratingowa INC Rating Sp. z o.o.



(ISBnews)