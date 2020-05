Energa Operator przyłączyła blisko 7 tys. mikroinstalacji w I kw. 2020 r.



Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Energa Operator - spółka zależna Energi - przyłączyła blisko 7 tys. mikroinstalacji o mocy zainstalowanej 46 MW do sieci w I kw. 2020 r., tj. ponad dwa razy więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Łącznie w sieci spółki pracuje już 35 tys. mikroinstalacji o mocy 245 MW, podała spółka.

"Większość przydomowych źródeł wytwórczych stanowią instalacje fotowoltaiczne. Pozostałe to wiatraki, elektrownie wodne, a nawet elektrownie na biogaz" - czytamy w komunikacie.

Energa podkreśliła, że w związku z epidemią koronawirusa przyłączenia mikroinstalacji oraz montaż liczników dwukierunkowych odbywają się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

"Energa Operator sukcesywnie realizuje również działania związane z przyłączeniem większych instalacji OZE. W I kwartale 2020 roku do sieci SN przyłączono 37 nowych źródeł tego typu, o łącznej mocy zainstalowanej blisko 70 MW. W analogicznym okresie zeszłego roku przyłączono 13 nowych instalacji o mocy prawie 11 MW" - czytamy dalej.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)