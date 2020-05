Medinice ma aneks do umowy z MFPR dot. utworzenia centrum B+R



Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Medinice zawarło z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR) aneks do umowy o dofinansowanie projektu "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego nowych technologii w dziedzinie elektrofizjologii i kardiochirurgii" w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, podała spółka.

"Przedmiotem aneksu jest wydłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. terminu realizacji projektu i kwalifikowalności wydatków oraz aktualizacja agendy badawczej i harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie wynikającym z wydłużenia jego realizacji. Całkowita wartość projektu to 14 589 005,4 zł, a wartość dotacji to 8 116 561 zł. Spółka nie wykorzystała jeszcze żadnych środków finansowych z dotacji. Spółka planuje sfinansować projekt wraz z partnerami branżowymi" - czytamy w komunikacie.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała we wrześniu 2018 r. na rynku na NewConnect.

(ISBnews)