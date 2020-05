KE: Poziom emisji CO2 w UE objętych handlem uprawnieniami spadł o 8,7% w 2019 r.



Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Poziom emisji gazów cieplarnianych wśród wszystkich operatorów objętych unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) spadł o 8,7% r/r w 2019 roku. Odnotowano zmniejszenie emisji z instalacji stacjonarnych o 9%, przy wzroście emisji z lotnictwa o 1%, podała Komisja Europejska.

"Największe ograniczenie emisji odnotowano w sektorze elektroenergetycznym o 15%, gdzie energię pochodzącą ze spalania węgla zastępowano energią ze źródeł odnawialnych i produkcją energii z instalacji opalanych gazem" - czytamy w komunikacie.

Emisje gazów z przemysłu spadły o 2%. Redukcje zaobserwowano w większości sektorów przemysłowych, w tym w produkcji żelaza i stali, cementu, chemikaliów i w rafineriach.

Poziom zgodności instalacji i operatorów statków powietrznych z wymaganiami EU ETS jest bardzo wysoki: zostało zgłoszonych w sumie ponad 99% emisji objętych uprawnieniami.

Wykorzystane emisje gazów cieplarnianych z instalacji stacjonarnych (elektrowni i instalacji produkcyjnych) wyniosły 1,527 mld ton ekwiwalentu CO2 w 2019 r. Było to o 9% mniej niż w 2018 r.

Zgodnie z dyrektywą EU ETS, wszyscy operatorzy statków powietrznych o charakterze komercyjnym oraz niekomercyjni operatorzy statków powietrznych o znacznych emisjach są odpowiedzialni za swoje emisje z lotów w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) w latach 2013-2023.

Wykorzystane emisje od operatorów statków powietrznych wyniosły 68,14 mln ton ekwiwalentu CO2 w 2019 r., czyli o około 1% więcej niż rok wcześniej. Jednocześnie 54% tych emisji było objętych przydziałami uzyskanymi z aukcji lub od innych sektorów. Operatorzy statków powietrznych otrzymali przydział bezpłatnych uprawnień w wysokości 31,3 mln uprawnień, co pokryło 46% tych emisji. Pozostałe emisje pokryło 1,5% międzynarodowych jednostek emisji.

Normy dotyczące emisji są zgłoszone i przestrzegane przez blisko 500 operatorów statków powietrznych, w tym ponad 100 komercyjnych statków powietrznych mających siedzibę poza UE, którzy obsługują loty w Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zgodnie z EU ETS, wszyscy operatorzy (instalacje stacjonarne i linie lotnicze) byli zobowiązani do zgłoszenia swoich zweryfikowanych emisji z 2019 r. do 31 marca 2020 r. i do oddania odpowiedniej liczby uprawnień do 30 kwietnia 2020 r.

Zweryfikowane dane dotyczące emisji zostały udostępnione na publicznej stronie internetowej dziennika transakcji Unii Europejskiej (EUTL) z 1 kwietnia 2020 r. EUTL wyświetla dane dotyczące zgodności od 1 maja 2020 r., wraz z informacją, czy podmioty tam zarejestrowane zrezygnowały z liczby uprawnień, odpowiadającej poziomowi wykorzystanych emisji z poprzedniego roku.

Trzeci okres obowiązywania EU ETS rozpoczął się 1 stycznia 2013 r. I potrwa do 31 grudnia 2020 r. Przepisy zmieniające EU ETS na lata 2021-2030 zostały przyjęte w 2018 r. I będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku.

(ISBnews)