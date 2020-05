Bank Pekao przyznał klientom z segm. MŚP 633 mln zł w ramach tarczy finansowej



Warszawa, 05.05.2020 (ISBnews) - Bank Pekao w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) przyznał mikro, małym i średnim firmom łącznie 633 mln zł, podał bank.

"Włożyliśmy ogromny wkład w przygotowanie Banku Pekao na wdrożenie tarczy finansowej PFR. Przeszkoliliśmy doradców ze wszystkich segmentów, zorganizowaliśmy wewnętrzne szkolenia i webinary. Nasi doradcy z zaangażowaniem pomagają klientom w zawnioskowaniu o subwencję finansową, kontaktują się z nimi i służą radą. Uruchomiliśmy specjalną infolinię dla klientów, gdzie konsultanci od zeszłej środy odebrali już ponad 6 tys. połączeń. Stworzyliśmy także adres e-mail obsługiwany przez doradców ze wszystkich segmentów. Mamy stronę dedykowaną tarczy finansowej PFR, gdzie klienci znajdą aktualne informacje na temat programu, a także filmy pokazujące jak wypełnić wniosek oraz kalkulator subwencji, z którego skorzystało już 30 tys. przedsiębiorców" - powiedziała wiceprezes odpowiedzialna za Pion MŚP w Banku Pekao Magdalena Zmitrowicz, cytowana w komunikacie.

Składanie wniosków o subwencję finansową z programu tarcza finansowa PFR rozpoczęło się w środę, 29 kwietnia. Klienci Banku Pekao reprezentujący mikro, małe i średnie firmy mogą od tego czasu składać wnioski o dofinansowanie za pomocą bankowości elektronicznej Pekao24 oraz PekaoBiznes24, przypomniano.

Tarcza finansowa to program Polskiego Funduszu Rozwoju mający na celu wsparcie przedsiębiorców, których działalności ucierpiały na skutek sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19. Warunkiem zgłoszenia się do programu jest odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego w porównaniu do miesiąca poprzedniego, bądź analogicznego miesiąca roku ubiegłego.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)