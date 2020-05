Tarcza antykryzysowa to pakiet pomocowych rozwiązań skierowanych do przedsiębiorców podczas epidemii. Dotychczas - jak podało MRPiPS - przedsiębiorcy złożyli prawie 2,7 mln wniosków o wsparcie z jej poszczególnych instrumentów.

Marlena Maląg podkreśliła w rozmowie z PAP, że przedsiębiorcy najczęściej wnioskują o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ubezpieczeniowych. "Dzisiaj na kontach płatników składek łącznie będą już widoczne efekty pozytywnej obsługi ponad 792 tys. wniosków o zwolnienie za marzec 2020 r. na łączną kwotę ok. 1,5 mld zł" - poinformowała.

Ponadto - podała szefowa MRPiPS - do tej pory wypłaconych zostało przeszło 218 tys. świadczeń postojowych na łączną kwotę ponad 438 mln zł.

Jak również wymieniała, "do powiatowych urzędów pracy wpłynęło niemal 596 tys. wniosków o pożyczkę w wysokości 5 tys. dla mikroprzedsiębiorców, którą przyznano ponad 243 tys. przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 1,21 mld zł. Łączna kwota dofinansowania do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych to z kolei ponad 2 mld zł". "Liczba wspieranych miejsc pracy to blisko 440 tys." - dodała.

W ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych firmy mają możliwość otrzymania dofinansowania wynagrodzeń pracowników. Pracodawcy składający wnioski w ramach tego narzędzia robią to dwoma mechanizmami. Pierwsza z nich to objęcie pracownika tzw. przestojem ekonomicznym. Drugą możliwością jest obniżenie wymiaru czasu pracy.

Jak podsumowała Maląg, tak liczne zainteresowanie wsparciem, które już przekroczyło łączną kwotę 5,1 mld złotych pokazuje, jak ważne było uruchomienie poszczególnych instrumentów tarczy.

Tzw. tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in. zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec–maj), 50 proc. wakacje składkowe dla firm do 49 osób; świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł; dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach. Wartość wsparcia oferowanego w ramach tarczy antykryzysowej ma wynieść 212 mld zł – to blisko 10 proc. PKB.(PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk