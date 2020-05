Ukraina: Do końca roku szkolnego nauczanie na odległość

Źródło: PAP

W związku z pandemią koronawirusa na Ukrainie do końca roku szkolnego zajęcia będą prowadzone na odległość. P.o. ministra oświaty i nauki Lubomyra Mandzij poinformowała, że lekcje będą odbywać się do 31 maja, a do 1 lipca powinien być oficjalnie zakończony rok szkolny.