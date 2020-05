Chiny: Uczniowie wracają do szkół w Wuhanie, gdzie wybuchła pandemia

Źródło: PAP

Uczniowie w mieście Wuhan w chińskiej prowincji Hubei zaczęli w środę wracać do szkół po kilkumiesięcznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, która wybuchła tam pod koniec 2019 roku. Jest to kolejny sygnał, że sytuacja w mieście powoli wraca do normy.