Games Operators zlecił przygotowanie trzech dodatków do gry '112 Operator'



Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Games Operators ma umowę na wydanie trzech płatnych dodatków (DLC) do gry "112 Operator", podała spółka. Planowane terminy premier DLC nie zostały jeszcze określone.

"Zarząd spółki Games Operators informuje o podpisaniu z CreativeCode Marcin Wierzchoś umowy, której przedmiotem jest wykonanie na rzecz spółki dodatków (DLC) do gry o nazwie '112 Operator': DLC Utilities, DLC Water, DLC Outbreak" - czytamy w komunikacie.

Z tytułu realizacji umowy CreativeCode uprawniona jest do wynagrodzenia w stałej kwocie oraz określonego procentu zysków ze sprzedaży DLC, tj. po odliczeniu prowizji pobieranej przez dystrybutorów gier.

"W związku z tym, że wynagrodzenie CreativeCode jest uzależnione od ilości sprzedanych egzemplarzy DLC, na chwilę opublikowania raportu nie jest możliwe określenie ani oszacowanie jego wysokości. Planowane terminy premiery DLC nie zostały jeszcze określone" - czytamy także.

Gra "112 Operator" miała swoją premierę na platformie Steam 23 kwietnia 2020 r.

Games Operators to jeden ze znaczących producentów i wydawców gier komputerowych w Polsce. Spółka specjalizuje się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry "911 Operator" (gra stworzona przez Jutsu Games, obie spółki się połączyły). Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2020 r.

(ISBnews)