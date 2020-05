Ronson wybrał firmę Karmar na generalnego wykonawcę II etapu Ursusa Centralnego



Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Ronson Development wybrał firmę Karmar na generalnego wykonawcę II etapu inwestycji Ursus Centralny w Warszawie. Ponieważ w marcu inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę, wykonawca będzie mógł od razu ruszyć z pracami. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 60,25 mln zł netto, a zakończenie prac planowane jest na koniec października 2021 r. Drugi etap Ursusa Centralnego będzie liczyć 251 lokali; 40% z nich zostało do tej pory sprzedanych lub zarezerwowanych.

"Ursus Centralny to jeden z naszych motorów sprzedaży. Na początku marca uzyskaliśmy prawomocne pozwolenie na budowę drugiego etapu inwestycji. Jeszcze przed jego wydaniem, niemal 100 mieszkań w tym etapie objętych było umowami rezerwacyjnymi. Wszystkie zostały już zamienione na umowy deweloperskie. Tym samym, mimo trudnej sytuacji na rynku związanej z epidemią koronawirusa, marzec był dla nas miesiącem bardzo wysokiej sprzedaży" - powiedział wiceprezes Andrzej Gutowski, cytowany w komunikacie.

Całe osiedle będzie liczyć łącznie około 1 600 mieszkań. W I etapie inwestycji, który zostanie oddany do użytku na początku 2021 r., w ofercie zostało ok. 20% spośród 138 dostępnych lokali, podano także.

"Deweloper stawia w tym projekcie przede wszystkim na mieszkania 2-pokojowe o powierzchniach od 38 do ponad 50 m2 i to właśnie one najszybciej znikają z oferty. Obecnie takie lokale dostępne są w cenie już od 7800 zł za m2. Dużym powodzeniem cieszą się także lokale 3-pokojowe od 53 do 72 m2" - czytamy dalej.

Osiedle Ursus Centralny powstaje przy ul. Gierdziejewskiego.

Ronson to spółka deweloperska notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2019 r. sprzedała 761 lokali, a przekazała 658. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 232,62 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)