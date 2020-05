URE: Liczba małych instalacji OZE wyniosła 817 na koniec 2019 r.



Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - Wytwórcy produkowali energię łącznie w 817 małych instalacjach odnawialnych źródeł energii (OZE) o łącznej mocy zainstalowanej niemal 163 MW, według stanu na koniec 2019 r., wynika z raportu Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Łączna moc zainstalowana wszystkich odnawialnych źródeł w systemie elektroenergetycznym w Polsce wynosiła ponad 9 GW.

"Struktura produkcji energii elektrycznej w Polsce na przestrzeni ostatnich czterech lat (2016-2019) ulega nieznacznym, ale zauważalnym zmianom. Udział odnawialnych źródeł energii w krajowej generacji wzrósł z 7% w 2016 roku do 9% w roku 2019. Na koniec ubiegłego roku moc zainstalowana wszystkich odnawialnych źródeł w systemie elektroenergetycznym w Polsce wynosiła ponad 9 GW, z czego w małych instalacjach OZE prawie 163 MW, natomiast w mikroinstalacjach (w tym także prosumenckich) ponad 1 GW" - czytamy w komunikacie dotyczącym raportu.

"Jak wynika z danych gromadzonych i analizowanych przez URE, wytwarzanie energii z małych zielonych źródeł systematycznie wzrasta. Niewątpliwie rola tego rodzaju instalacji w krajowym systemie elektroenergetycznym z roku na rok może, a nawet powinna być coraz większa, szczególnie w kontekście trwającej transformacji energetycznej i potrzeby zaprojektowania nowej struktury rynku energii, z uwzględnieniem nowych podmiotów na nim działających. Systemowe wspieranie dalszego rozwoju odnawialnych źródeł energii w naszym kraju to konieczność, nie tylko ze względów środowiskowych, ale także biorąc pod uwagę kierunki rozwoju energetyki przedstawiane w unijnych dokumentach strategicznych" - skomentował prezes URE Rafał Gawin, cytowany w komunikacie.

Wytwórcy produkowali energię łącznie w 817 małych instalacjach OZE (jeden wytwórca może posiadać kilka instalacji), których łączna moc zainstalowana wynosiła prawie 163 MW. Najwięcej pod względem liczby (341) oraz mocy zainstalowanej (51,5 MW) było w Polsce małych instalacji wykorzystujących energię wody. Kolejne pod względem liczby instalacji (247), ale także wielkości mocy zainstalowanej (47,5 MW) były źródła fotowoltaiczne. Najrzadziej występowały małe instalacje produkujące energię z biomasy - pod koniec 2019 roku były w Polsce tylko dwa takie źródła.

"Wytwórcy w małych instalacjach OZE (blisko 700 podmiotów) w minionym roku wyprodukowali ponad 342 GWh energii, z czego sprzedawcom zobowiązywanym sprzedali 70% (238 GWh), a sami zużyli lub sprzedali innym sprzedawcom 30% wyprodukowanej energii. Rok wcześniej tego typu instalacje wyprodukowały 208 GWh energii elektrycznej, sprzedając sprzedawcom zobowiązanym do sieci OSD 142 GWh (ponad 68% generowanej energii)" - czytamy dalej.

Najwięcej energii - ponad 158 GWh - wyprodukowały małe elektrownie wodne, z których ubiegłym roku pochodziło 46% energii wytworzonej przez wszystkie małe instalacji OZE. Drugim pod względem generacji źródłem były biogazownie wykorzystujące biogaz inny niż rolniczy. Wytworzyły one ponad 102 GWh energii, z czego sprzedały tylko 29 GWh. Na trzecim miejscu znalazły się małe elektrownie wiatrowe, w których wytworzono ponad 51 GWh energii.

"Procentowo najwięcej energii sprzedawcy zobowiązanemu sprzedały źródła biomasowe (ponad 96%) i wodne (93%) oraz wiatrowe (prawie 89%). Z kolei najmniej sprzedały wspomniane już małe źródła biogazowe (28%) i wykorzystujące energię słońca (50%)" - podano także.

Najwięcej energii ogółem sprzedali wytwórcy z instalacji wykorzystujących hydroenergię (prawie 148 GWh). Ponad trzykrotnie mniej energii sprzedały plasujące się na drugim miejscu małe instalacje wiatrowe (45 GWh).

"Na koniec 2016 roku wytwórców w małych instalacjach OZE było 428. Po czterech latach ich liczba zwiększyła się o ponad 60% i na koniec 2019 roku wyniosła 697. Dla porównania - wytwórców w mikroinstalacjach (w tym prosumenckich) mamy już ponad 155 tys." - podsumowano.

