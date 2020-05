No Gravity Games ma umowę na wydanie gry 'Your Dead Majesty'



Warszawa, 06.05.2020 (ISBnews) - No Gravity Games zawarło z Destructive Creations J. Zieliński i Wspólnicy s.j. oraz z Venture Capital Poland S.A. umowę na wydanie gry "Your Dead Majesty" na platformach Steam, Nintendo Switch, Microsoft Xbox i Playstation 4, podała spółka. Zakładany termin zakończenia produkcji gry to październik 2020 r.

"Zarząd No Gravity Games informuje, że zawarta została umowa wydawnicza pomiędzy emitentem, Destructive Creations J. Zieliński i wspólnicy sp. j. z siedzibą w Gliwicach (współwydawca) oraz Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (deweloper). Przedmiotem umowy jest sfinansowanie i wydanie przez emitenta i współwydawcę gry 'Your Dead Majesty' na platformach Steam, Nintendo Switch, Microsoft Xbox i Playstation 4" - czytamy w komunikacie.

Umowa przewiduje, że emitent i współwydawca pokryją wspólnie koszty tworzenia gry przez dewelopera, szacowane na 180 000 zł (z czego 40 000 zł pokryje deweloper), a następnie wspólnie z deweloperem będą uczestniczyć w przychodach z dystrybucji gry.

"'Your Dead Majesty' to strategiczna gra symulacyjna, w której gracz wciela się w Dark Lorda, niedawno zmarłego króla, który próbuje niszczyć ziemię wokół jego Mrocznej Twierdzy i znaleźć sposób na powrót do życia. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu deweloper dysponuje już prototypem gry. Karta gry powinna pojawić się na platformie Steam do końca maja 2020 roku. Zakładany termin zakończenia produkcji gry to październik 2020 r." - czytamy także.

No Gravity Games (dawniej Fat Dog Games) jest producentem i wydawcą gier. Spółka jest notowana na NewConnect.

