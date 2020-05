ML System miał 3,47 mln zł zysku netto, 14,04 mln zł EBITDA w 2019 r.



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - ML System odnotowała 3,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2019 r. wobec 5,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,12 mln zł wobec 7,2 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 14,04 mln zł wobec 14,56 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 93,38 mln zł w 2019 r. wobec 123,29 mln zł rok wcześniej.

"W minionym roku, zgodnie z zapowiedzią, koncentrowaliśmy się na wzroście marż, odpowiednio selekcjonując kontrakty. W efekcie rentowność EBITDA wzrosła rok do roku o kilka punktów procentowych. Rzeczywistość gospodarcza w konsekwencji wybuchu pandemii COVID-19 zmieniła się, można powiedzieć, 'z dnia na dzień'. Pozostajemy jednak optymistami, a nasze cele na 2020 r. i kolejne kwartały nie zmieniają się. Kontynuujemy projekt Quantum Glass (kropki kwantowe), dywersyfikujemy ofertę produktów i kanały sprzedaży, a także rozwijamy ofertę usług w ramach Fotowoltaicznego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Zamierzamy ponadto poszerzać ekspansję na kolejne rynki zagraniczne - duże zainteresowanie naszą ofertą np. partnerów ze Skandynawii, szczególnie w obszarze BIPV, są podstawą do optymizmu" - powiedział prezes Dawid Cycoń, cytowany w komunikacie.

Wynik EBITDA uwzględnia koszt finansowy wyceny programu motywacyjnego w kwocie 0,2 mln zł. Na wartość zysku netto w analizowanym okresie wpływ miał wzrost kosztów za sprawą uruchomienia osobnego działu obsługi klienta dedykowanego sprzedaży klasycznych modułów PV. M.in. w związku z rozbudową zaplecza badawczego oraz wyposażeniem działu transferu technologii w zaawansowany sprzęt do prototypowania w analizowanym okresie wzrosła amortyzacja, co w konsekwencji spowodowało wzrost kosztów operacyjnych, podano także.

"ML System w celu przeciwdziałania potencjalnym, negatywnym skutkom pandemii COVID-19 dywersyfikuje źródła dostaw komponentów. Preferuje zlecenia produkcyjne, w tym eksportowe (głównie z Norwegii i Szwecji, gdzie wpływ koronawirusa jest relatywnie mniej odczuwalny), przy mniejszej koncentracji na kontraktach publicznych i parasolowych, gdzie - ze względu na aktualną sytuację - spowolnieniu uległo tempo ogłaszania przetargów. Firma optymalizuje procesy organizacyjne oraz czas pracy załogi, wdrożyła dodatkowe zasady bezpieczeństwa pracy. W związku z pandemią COVID-19 spółka uruchomiła sprzedaż pasywnych i aktywnych (zabijających wirusy) szklanych przegród. Intensywnie pracuje nad wdrożeniem kolejnych produktów ułatwiających codzienne funkcjonowanie szpitali, aptek, urzędów czy banków." - czytamy dalej.

Spółka podała także, że procesy wdrożeniowe w ramach projektu Quantum Glass przebiegają zgodnie z planem. Wybudowana w ubiegłym roku hala produkcyjna wraz z zapleczem otrzymała pozwolenie na użytkowanie. Zakontraktowana także została linia produkcyjna. Szyby z powłoką kwantową wyprodukowane jeszcze w warunkach laboratoryjnych zostały już zainstalowane na części biurowej nowej fabryki ML System. Przed masowym wdrożeniem do produkcji planowane jest wykonanie kilku pilotażowych instalacji w kraju i za granicą.

"Znani krajowi i zagraniczni producenci stolarki otworowej, jak również międzynarodowe koncerny szklarskie potwierdziły zdolność wykorzystania produktu, przy jednoczesnym użyciu ich kanałów dystrybucji" - dodał Cycoń.

ML System w istniejących halach produkcyjnych pracuje także nad rozwojem technologii powłok pasywnych w ramach projektu 2DGlass. Zakłada on poprawę parametrów szyb zespolonych powszechnie stosowanych w budownictwie i transporcie. Spółka otrzymała 16,8 mln zł dofinansowania od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na wdrożenie tego produktu. Planowana data wdrożenia komercyjnego szyb pasywnych 2DGlass to II kwartał 2022 r., podsumowano w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 3,02 mln zł wobec 5,5 mln zł zysku rok wcześniej.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r.

