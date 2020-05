Grupa Robyg sfinalizowała przejęcie Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Grupa Robyg podpisała ostateczną umowę zakupu Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego, zwiększając swój potencjał sprzedażowy we Wrocławiu o 800 lokali, podał Robyg. Transakcja została zatwierdzona przez UOKiK. Kwota umowy nie została ujawniona.

"Chcemy rozwijać się na rynku wrocławskim, a możliwość przejęcia uznanego na rynku lokalnym dewelopera da nam szansę na skokowy wzrost sprzedaży. Nasze osiedla budowane na wrocławskim Jagodnie cieszą się dużym zainteresowaniem klientów. Teraz połączymy siły i nasze doświadczenia z firmą o wieloletniej tradycji na rynku wrocławskim" - powiedział wiceprezes Artur Ceglarz, cytowany w komunikacie.

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane zrealizowało kilkadziesiąt projektów mieszkaniowych we Wrocławiu, a obecnie prowadzi 5 inwestycji: Leśna Przystań, Uroczysko, Uroczysko II, Willa nad Potokiem oraz Wojszyckie Alejki, podano w materiale.

Robyg złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad Wrocławskim Przedsiębiorstwem Budowlanym (WPB) w połowie marca br.

Grupa Robyg inwestuje we Wrocławiu od 2018 roku. Robyg Jagodno to kompleksowe osiedle realizowane przy ul. Buforowej, podano także.

"W ramach pierwszego multifunkcyjnego osiedla we Wrocławiu we wszystkich etapach powstaje około 900 mieszkań o starannie przemyślanych układach. Robyg Jagodno to zróżnicowana, niska zabudowa, dająca duże możliwości wyboru. Osiedle obejmie 3- i 4-piętrowe budynki wielorodzinne z balkonami i ogródkami, dwupoziomowe domy szeregowe oraz dwupoziomowe budynki w zabudowie atrialnej, które są nowatorskim pomysłem, po raz pierwszy wprowadzanym na Jagodnie. W ramach inwestycji zaplanowano także osiedlowy park (część planowanego Klinu Wojszyckiego), przedszkole, plac zabaw, całoroczny klub malucha, lokale usługowo-handlowe, zewnętrzną siłownię dla mieszkańców oraz drogi dojazdowe i małą infrastrukturę" - czytamy dalej w komunikacie.

W 2019 roku Grupa Robyg zakontraktowała 2 570 lokali netto w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Oznacza to realizację celu założonego na rok 2019 na poziomie około 2300 lokali. Grupa uznała w przychodach w 2019 roku około 2850 lokali i ponownie jej przychody przekroczyły 1 mld zł. Za rok 2019 grupa wypracowała rekordowy zysk netto w wysokości ponad 200 mln zł, przypomniano też w materiale.

Grupa Robyg podkreśla, że - przy wsparciu inwestora strategicznego z Grupy Goldman Sachs - ma stabilną pozycję gotówkową i planuje kolejne inwestycje, a także akwizycje w Polsce. Spółka ocenia niezaspokojony popyt na mieszkania na nadal bardzo wysokim poziomie ponad 2,5 mln lokali.

"Naszą działalność w Polsce wspiera inwestor strategiczny Bricks Acquisitions Limited, firma z grupy Goldman Sachs. Jest to jeden z największych banków inwestycyjnych na świecie, który wybiera do swojego portfela tylko najlepiej rokujące i stabilne firmy. Jako członek dużej, międzynarodowej grupy inwestycyjnej mamy silne zaplecze, zapewniające możliwość kontynuowania dotychczasowej działalności i realizowania kolejnych projektów deweloperskich. Mamy zabezpieczone środki finansowe na dalszy rozwój - jesteśmy zainteresowani zakupami ziemi oraz akwizycjami i cały czas prowadzimy działania w tych obszarach" - skomentował prezes Zbigniew Wojciech Okoński, także cytowany w komunikacie.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r.

(ISBnews)