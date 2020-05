No Gravity Games: Premiera gry 'Star Horizon' na Nintendo ustalona na 14 V



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Data premiery gry "Star Horizon" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie, Australii została ustalona na 14 maja, podało No Gravity Games.

"Star Horizon' to gra pełna szybkiej akcji, ekscytujących poziomów, spektakularnych eksplozji i kosmicznych pojedynków. Wejdź w konflikt między dwoma rywalizującymi stronnictwami i walcz o zmianę losów wszechświata" - czytamy w komunikacie.

No Gravity Games (dawniej Fat Dog Games) jest producentem i wydawcą gier. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)