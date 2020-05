mBank będzie pierwszym polskim bankiem w Huawei AppGallery



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Huawei nawiązał współpracę z mBankiem, aby jego aplikacja została udostępniona na AppGallery w ramach Huawei Mobile Services (HMS), poinformował dyrektor rozwoju ekosystemu Huawei CBG Polska Witold Walczak. Huawei rozmawia ponadto m.in. z Revolut. Jednocześnie na jego platformie pojawiły się aplikacje brandów internetowych: Automapa, Allegro, Empikgo.

"mBank będzie pierwszym polskim bankiem na Huawei AppGallery. W ciągu kilku najbliższych miesięcy jego aplikacja trafi na naszą platformę. Projekt trwał od dłuższego czasu, teraz oczekujemy już na samą aplikację. Pojawienie się na naszej platformie tak ważnego gracza rynku bankowego, jakim jest mBank, to ważny punkt w rozwoju ekosystemu Huawei. Tak jak obiecywaliśmy - będą polskie aplikacje bankowe w AppGallery" - powiedział Walczak podczas wideokonferencji.

"Aż czterech na pięciu aktywnych klientów korzysta z naszego banku w smartfonie. To wyjątkowa grupa, chętnie korzystająca z nowych technologii, w tym ze smartfonów Huawei. Użytkownicy tej marki to ok. 20% wszystkich klientów z aplikacją banku. Dlatego pracujemy nad tym, aby zapewnić im wygodny dostęp do bankowości mobilnej nie tylko dzisiaj, ale i w przyszłości, z wykorzystaniem nowych rozwiązań firm" - powiedział Robert Piotr Hibner, dyrektor departamentu kanałów elektronicznych w mBanku, cytowany w komunikacie instytucji.

Z kolei Walczak zaznaczył, że aplikacja będzie oparta na serwisach deweloperskich Huawei i będzie miała "przynajmniej te same funkcjonalności co na innych platformach".

"Rozwój HMS pozostaje priorytetem, portfolio urządzeń z HMS rośnie. Mogę zapewnić, że mBank to nie ostatnia aplikacja. Myślę, że będziemy mogli podać kolejne dobre wiadomości" - dodał dyrektor.

Wskazał, że wśród partnerów z którymi Huawei rozmawia jest m.in. Revolut. Poza aplikacjami fintech Huawei udostępnił właśnie tak znane aplikacje, jak Automapa, Allegro, Empikgo.

Według słów Walczaka, na platformie jest już ponad 900 polskich aplikacji. Jednocześnie platforma oferuje 3 tys. polskojęzycznych "apek" z globalnego portfolio z blisko 30 tys. aplikacji.

Wcześniej Head of Huawei Ecosystem Technical Team Daniel Burek informował ISBtech, że Huawei prowadzi działania w kierunku pozyskiwania kluczowych polskich aplikacji na swoją platformę Huawei Mobile Services (HMS), w tym prowadzi rozmowy z bankami i fintechami, aby ich aplikacje były dostępne w tym systemie.

Nowe urządzenia mobilne chińskiego koncernu, w tym smartfony serii P30, P40 i Y6P są wyposażone Huawei Mobile Services (HMS).

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Bank jest notowany na GPW od 1992 roku. Aktywa razem banku wyniosły 158,72 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)