Unimot powiększył sieć stacji paliw Avia w Polsce do 51 obiektów



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Unimot uruchomił kolejne 4 stacje paliw pod marką Avia, podała spółka. W efekcie sieć Avia w Polsce wzrosła do 51 obiektów.

Nowe stacje działają w miejscowościach Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Lubartów i Sieradz, podano również.

Trzy pierwsze to stacje miejskie, natomiast placówka w Lubartowie położona jest nie w samej miejscowości, ale przy drodze krajowej nr 19 pomiędzy Lublinem, a Kockiem w województwie lubelskim, zaznaczono.

"Cieszymy się, że pomimo panującej pandemii koronawirusa udało nam się uruchomić zgodnie z planem kolejne stacje paliw pod marką Avia. Mogę także uchylić rąbka tajemnicy, że już wkrótce przed nami kolejne otwarcia stacji, które albo już przeszły rebranding i czekają obecnie na stosowne pozwolenia do rozpoczęcia działalności lub na których proces zmiany marki aktualnie jeszcze trwa" - powiedział dyrektor zarządzający siecią Avia w Polsce i na Ukrainie Robert Nowek, cytowany w komunikacie.

W styczniu prezes Unimotu Adam Sikorski zapowiadał w rozmowie z ISBnews, że liczy na co najmniej 80 stacji Avia w Polsce na koniec 2020 roku. Na razie spółka nie weryfikowała tych planów w związku z koronawirusem.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)