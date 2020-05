Koronawirus dobrze przystosowuje się do różnych populacji [BADANIE]

Źródło: PAP

Z dotychczasowych badań wynika, że koronawirus SARS-CoV-2 dobrze przystosowuje się do różnych populacji, dlatego szybko się rozprzestrzenia po całym świecie. Analiza DNA nie potwierdza na razie, by krążyły różne odmiany tego patogenu. Nic też nie wskazuje na to, że patogen ten ulega osłabieniu.