Netia miała 13,42 mln zł zysku netto, 107,17 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2020 r.



Warszawa, 07.05.2020 (ISBnews) - Netia odnotowała 13,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2020 r. wobec 9,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 16,64 mln zł wobec 14,13 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 107,17 mln zł, wobec 107,22 mln zł rok wczesniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 323,12 mln zł w I kw. 2020 r. wobec 327,32 mln zł rok wcześniej.

"Spadek przychodów był przede wszystkim związany z niższą liczbą usług (RGU) opartych o dostęp regulowany w obszarze B2C oraz z utrzymującą się presją cenową na usługi głosowe. Ponadto Netia sukcesywnie zwiększa liczbę usług internetu szerokopasmowego świadczonych na sieciach własnych oraz usług telewizyjnych (15% r/r i 4% kw/kw) amortyzując w ten sposób utratę przychodów z usług regulowanych oraz głosu" - czytamy w raporcie.

"Zysk EBITDA wyniósł 107 170 zł za pierwsze 3 miesiące 2020 r. (0% r/r, -7% kw/kw). Marża zysku EBITDA wyniosła 33,2% za 3 miesiące 2020 r. przy marży na poziomie 32,8% w analogicznym okresie 2019 r." - czytamy dalej.

Netia podała, że koszty sprzedaży i dystrybucji wyniosły 70 305 zł i stanowiły 22% wartości przychodów. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego koszty te wzrosły o 1 441 zł (2%). Inne koszty wzrosły o 1 694 zł (8%).

"Koszty ogólnego zarządu wyniosły 31 755 zł i stanowiły 10% wartości przychodów. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego koszty te spadły o 209 zł (-1%). Koszty amortyzacji aktywów z tytułu prawa do użytkowania spadły o 1 520 zł (-56%). Koszty wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników spadły o 1 180 zł (-9%). Koszty utrzymania biura i floty samochodowej wzrosły o 1 560 zł (62%). Koszty amortyzacji wzrosły o 1 282 zł (23%). Pozostałe przychody/(koszty) operacyjne netto wykazały zysk w wysokości 5 641 zł, w porównaniu do zysku w kwocie 5 123 zł na przestrzeni 3 miesięcy 2019 r." - czytamy także.

Wydatki inwestycyjne na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych wyniosły 93 772 zł (- 6% r/r).

"Zwiększenia środków trwałych i wartości niematerialnych wyniosły w pierwszych 3 miesiącach 2020 r. 74 410 zł w porównaniu do 64 583 zł w analogicznym okresie 2019 r. W 2020 r. na tę wartość złożyły się nakłady na podłączanie klientów w kwocie 31 784 zł (31 171 zł w 2019 r.), nakłady na sieciowe projekty technologiczne i IT w kwocie 35 109 zł (25 816 zł w 2019 r.) oraz pozostałe nakłady w kwocie 7 517 zł (7 596 zł w 2019 r.)" - podano także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2020 r. wyniósł 13,31 mln zł wobec 9,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączna liczba usług (RGU) na dzień 31 marca 2020 r. wyniosła 1 811,2 tys. (-3% r/r, 0% kw/kw), co stanowi wzrost o 5,8 tys. usług kw/kw. Liczba usług we własnej sieci wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 26,5 tys. natomiast w odniesieniu do poprzedniego kwartału wzrosła o 23,6 tys. (2% r/r, 2% kw/kw). Jednocześnie spadła liczba usług oferowanych na sieciach obcych do 610 tys. (-12% r/r, -3% kw/kw).

Na dzień 31 marca 2020 r. liczba aktywnych klientów usług telewizyjnych w Netii wzrosła do 254,1 tys. (15% r/r, 5% kw/kw), co stanowi wzrost o 32,5 tys. usług r/r. Netia oferuje swoim klientom usługę telewizyjną pod marką 'Telewizja Osobista'. W ramach tego produktu klient otrzymuje dekoder 'Netia Player', który umożliwia dostęp do płatnej telewizji cyfrowej na bazie protokołu IP, szybki i łatwy dostęp do popularnych serwisów internetowych lub własnych zasobów multimedialnych za pośrednictwem ekranu telewizora, jak również dostęp do serwisów VOD takich jak Ipla, TVN Player czy HBO GO. Penetracja usługami telewizyjnymi jest obecnie na poziomie 57% bazy usług szerokopasmowych we własnej sieci, podano także.

Liczba usług szerokopasmowych wyniosła 604,5 tys. na dzień 31 marca 2020 r. (1% r/r, 3% kw/kw), co stanowi wzrost o 15,3 tys. usług kw/kw.

"Mając na celu obronę marży brutto Netia koncentruje się bardziej na usługach oferowanych we własnej sieci i na usługach pakietowych niż na usługach oferowanych w oparciu o dostęp regulowany lub na liczbie usług ogółem. Za pierwsze 3 miesiące 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano wzrost liczby usług szerokopasmowych we własnej sieci przy równoczesnym spadku netto dla tych usług oferowanych na dostępie regulowanym (BSA, LLU). Na dzień 31 marca 2020 r. usługi szerokopasmowe dla 74% klientów świadczone były poprzez własną sieć dostępową Netii w porównaniu do 69% na dzień 31 marca 2019 r." - czytamy również.

Liczba mobilnych usług głosowych na dzień 31 marca 2020 r. wyniosła 128,8 tys. (0% r/r, 2% kw/kw). Baza klientów mobilnych usług szerokopasmowych wyniosła 22,8 tys. na dzień 31 marca 2020 r. (3% r/r, 4% kw/kw).

Liczba linii głosowych wyniosła 801,1 tys. na dzień 31 marca 2020 r. (-11% r/r, -3% kw/kw), co stanowiło spadek o 25 tys. usług kw/kw. Na dzień 31 marca 2020 r. usługi dla 63% klientów usług głosowych świadczone były poprzez własną sieć dostępową Netii w porównaniu do 60% na dzień 31 marca 2019 r.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.

(ISBnews)