"W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2020 z 13 lutego 2020 roku oraz raportu bieżącego nr 11/2020 z 23 lutego 2020 roku Zarząd Spółki Energa SA informuje, że w dniu 7 maja 2020 roku spółki Energa SA i Enea S.A. - dalej łącznie +Sponsorzy+ - postanowiły o przedłużeniu okresu prowadzenia analiz dotyczących dalszych działań w projekcie budowy Elektrowni Ostrołęka "C" o mocy ok. 1000 MW, które zgodnie z pierwotnymi założeniami Sponsorów miały zakończyć się do 7 maja 2020 roku" - napisano w komunikacie.

"Sponsorzy zakładają, że prace w ramach analiz potrwają jeszcze około miesiąca" - napisano.

Pod koniec kwietnia na konferencji prasowej poświęconej przejęciu Energi przez Orlen, prezes paliwowego koncernu Daniel Obajtek zapewnił, że inwestycja w Ostrołęce będzie kontynuowana.

„Analizujemy sytuację i sądzę, że w ciągu miesiąca przedstawimy naszą wizję tej inwestycji” - powiedział Obajtek.

Zaznaczył, że Orlen pracuje nad dostosowaniem inwestycji Energi do własnej strategii. Zaznaczył, że szereg z nich na pewno będzie realizowanych. Wymienił tu projekty elektrowni gazowych w Grudziądzu czy w Gdańsku. Jak przypomniał, PKN Orlen chce inwestować w morską energetykę wiatrową, którą takie źródła uzupełniają jako regulacyjne. (PAP)

Zgodnie z komunikatem Energi z lutego br. analizy dotyczące Elektrowni Ostrołęka C miały zakończyć się 7 maja br. W komunikacie opublikowanym wówczas pisano, że spółki Energa i Enea podpisały uzgodnienie na temat analiz w okresie zawieszenia prac nad Projektem Ostrołęka C. O przeprowadzeniu tych analiz - przypomniano - spółki postanowiły w podpisanym 13 lutego 2020 r. "Porozumieniu Dotyczącym Dalszych Działań w Projekcie Ostrołęka C".

W połowie lutego spółki Enea i Energa, mające po 50 proc. udziałów w projekcie budowy 1000 MW bloku na węgiel kamienny Ostrołęka C ogłosiły zawieszenie finansowania inwestycji na 90 dni. W związku z tym wykonawcy otrzymali polecenie zawieszenia wszystkich prac w ramach kontraktu na budowę Ostrołęki C. (PAP)

Autor: Marcin Musiał