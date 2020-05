Asseco Poland miało szacunkowo 81,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw.



Warszawa, 08.05.2020 (ISBnews) - Asseco Poland odnotował 81,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

"Zarząd Asseco Poland w związku z koniecznością przekazania do spółki Cyfrowy Polsat wysokości wyniku netto osiągniętego przez Grupę Asseco Poland za I kw. 2020, niezbędnego do sporządzenia skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Cyfrowy Polsat za I kw. 2020, niniejszym informuje, że szacunkowy skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Asseco Poland za I kw. 2020 wynosi 81,9 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka zastrzegła, że podana wartość jest szacunkowa i może ulec zmianie, a ostateczna wartość wyniku netto zostanie przekazana przez spółkę w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie okresowym 28 maja 2020 r.

Asseco Poland S.A. specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie.

