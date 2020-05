Związek rolników Coldiretti, który przedstawił dane dotyczące konsekwencji epidemii i zamknięcia od marca do maja hoteli, pensjonatów oraz gospodarstw agroturystycznych we Włoszech, odnotował, że ogromna część utraconych wpływów to te pochodzące zawsze od gości z zagranicy. To oni stanowią co roku wysoki odsetek turystów w sezonie wiosennym począwszy od Wielkanocy.

W wydanym komunikacie zwrócono uwagę na znaczenie słów premiera Giuseppe Contego, który w niedzielnym wywiadzie dla dziennika "Corriere della Sera" zachęcił rodaków do tego, by tegoroczne wakacje spędzili w kraju.

Rząd przygotowuje w tym celu zachęty finansowe. Jedną z nich ma być specjalny dodatek w wysokości 500 euro dla każdej rodziny, która pojedzie na wakacje do hotelu czy pensjonatu w Italii.