Emilewicz: Chcemy, aby usługi branży beauty mogły być świadczone możliwie szybko



Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - Rząd chce, aby usługi branży beauty mogły być świadczone możliwie szybko - aby zostały wznowione w ramach zbliżającego się III etapu odmrażania polskiej gospodarki, poinformowała wicepremier i minister gospodarki Jadwiga Emilewicz.

"Chciałabym, aby usługi beauty mogły być świadczone możliwie szybko, ale przy zachowaniu wszelkich standardów higieny i bezpieczeństwa pracy w tym trudnym dla całego społeczeństwa i polskiej gospodarki czasie. Dlatego już od kilku tygodni prowadzimy intensywny dialog z przedstawicielami tej branży. Mam nadzieję, że dynamika zachorowań w naszym kraju z tygodnia na tydzień będzie coraz słabsza, co umożliwi otwarcie branży. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie premier Morawiecki" - powiedziała Emilewicz, cytowana w komunikacie.

Mając świadomość trudności, z jakimi zmaga się branża beauty, która obejmuje usługi kosmetyczne i fryzjerskie, w dobie pandemii COVID-19, przedstawiciele rządu odbyli serię spotkań podsumowujących kilkutygodniowy dialog z jej przedstawicielami, podkreślono w komunikacie Ministerstwa Rozwoju.

Celem jest to, aby wytyczne i nowe zasady funkcjonowania nie generowały znaczących kosztów dla salonów kosmetycznych i fryzjerskich, a jednocześnie zapewniały bezpieczeństwo ich klientom.

"Wsłuchujemy się w oczekiwania i postulaty branży fryzjerskiej i kosmetycznej. Mam nadzieję, że we współpracy z jej reprezentantami będziemy w stanie uniknąć bankructw w tej - niezwykle silnie dotkniętej przez konsekwencje pandemii koronawirusa - gałęzi biznesu" - dodała wiceminister rozwoju Olga Semeniuk.

Za nami już dwa etapy odmrażania polskiej gospodarki. Branża beauty, która obejmuje usługi kosmetyczne i fryzjerskie, przewidziana jest w kolejnej fazie przystosowywania firm i ich klientów do funkcjonowania w czasie pandemii koronawirusa w naszym kraju. Wytyczne, które są właśnie konsultowane z jej przedstawicielami, mają im w tym pomóc i ułatwić wykonywanie pracy, podkreślono w materiale.

"Decyzję rządu o bliskim otwarciu salonów fryzjerskich poprzedziły szerokie konsultacje z udziałem ekspertów, w tym z Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Wspólnie poszukiwaliśmy rozwiązań, które pozwolą na bezpieczny powrót do pracy przedsiębiorców branży fryzjerskiej, mimo trwającej pandemii COVID-19. Cieszę się, że z myślą o właścicielach i pracownikach salonów fryzjerskich, a także ich klientach, powstał zestaw praktycznych wytycznych i procedur, których stosowanie pozwoli podjąć pracę z zachowaniem wszelkich" - powiedziała dyrektor generalna i wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego Anna Oborska.

"Dzisiaj odmrażanie gospodarki to właściwie odmrażanie naszego życia. Róbmy to tak, aby działo się to przy zgodzie zainteresowanych i według zrozumiałych zasad. Ważne jest też to, żeby przedsiębiorcy mieli czas na przygotowanie się do wdrożenia zasad, które nie zawsze są proste" - dodał wiceprezydent Konfederacji Lewiatan, współtwórca Dr Irena Eris Henryk Orfinger.

Członek zarządu Izby Kosmetologów Justyna Gorlicka-Kruk podkreśliła z kolei, że Izba, we współpracy z innymi organizacjami, na prośbę Ministerstwa Rozwoju podjęła się przygotowania standardów bezpieczeństwa dla gabinetów.

"Naszym głównym celem było opracowanie procedur na czas trwania epidemii, zapewniających bezpieczeństwo zarówno klientom, jak i specjalistom branży estetycznej. Jesteśmy przekonani, że wdrożenie zaproponowanych rozwiązań pozwoli na jak najszybsze uruchomienie branży i świadczenie usług w bezpiecznych warunkach. Mając na uwadze dobro przedsiębiorców, Izba Kosmetologów liczy, że podjęty dialog i współpraca z Ministerstwem Rozwoju zaowocuje w najbliższym czasie nowymi projektami, które wspomogą prężnie rozwijającą się branżę kosmetologiczną w Polsce" - wskazała Gorlicka-Kruk.

Według cytowanych w komunikacie danych, na koniec marca 2020 r. 87 505 podmiotów gospodarczych deklarowało prowadzenie działalności zaliczanej do kategorii "Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne". Stanowią one blisko 2,2% ogólnej liczby podmiotów gospodarki narodowej znajdujących się w rejestrze REGON. Spośród nich aż 99,6% stanowią mikrofirmy.

Niezależnie od wytycznych funkcjonowania poszczególnych branż w tzw. nowej normalności, stopniowy powrót do normalności nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie:

* · Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.

* · Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.

* · Pracuj i ucz się zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.

* · Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach gromadzenia ludzi (dezynfekcja i utrzymanie odpowiedniego dystansu).

* · Kwarantanna i izolacja dla osób zarażonych lub potencjalnie zarażonych, podsumowano w materiale.

