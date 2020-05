PKP IC Remtrak wydzierżawił Wagon Opole do końca 2021, docelowo chce go przejąć



Warszawa, 11.05.2020 (ISBnews) - PKP Intercity Remtrak z grupy PKP Intercity zawarło umowę dzierżawy zaplecza i maszyn firmy Wagon Opole w upadłości, w celu kontynuowania pracy zakładu. Umowa obowiązuje do końca 2021 r., poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych i PKP IC. Celem jest przejęcie zakładu na własność przez Remtrak.

"Dzięki temu [zawarciu umowy dzierżawy] praca zakładu zostanie utrzymana. To realizacja strategii ministra Sasina by repolonizować i odtwarzać miejsca pracy. 160 osób już tu pracuje. Naszym marzeniem jest, by tę halę przejąć na własność i kontynuować działalność" - powiedział wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski podczas konferencji prasowej.

Zaznaczył, że w zakładzie mogłoby pracować docelowo 350-400 osób, bo odpowiada to potrzebom remontowym PKP Intercity.

"Stawiamy kolejny krok ku niezależności naszej spółki na rynku napraw taboru kolejowego. Wyraziliśmy wolę, aby w całości zakład był własnością spółki skarbu państwa PKP Intercity Remtrak" - dodał członek zarządu PKP Intercity Adam Laskowski.

Remtrak to spółka grupy PKP Intercity, świadcząca usługi napraw i modernizacji taboru kolejowego dla sektora przewozów pasażerskich.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2019 r. spółka miała blisko 49 mln pasażerów wobec ponad 46 mln pasażerów rok wcześniej.

(ISBnews)