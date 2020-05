Jak napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych szef rządu, wsparcie otrzymało 72 tys. firm oraz 720 tys. przedsiębiorców i pracowników.

"Proszę Państwa - dynamika wzrostu środków wypłacanych przez Polski Fundusz Rozwoju w ramach tarczy finansowej jest niesamowita!" - zaznaczył.

Premier dodał, że każdego dnia liczba beneficjentów Tarczy Finansowej jest coraz większa.

"Już wkrótce przedstawimy plan otwierania następnych obszarów gospodarki, co w połączeniu ze środkami przekazywanymi przez PFR pozwoli naszej ekonomii żwawo ruszyć do przodu. Nikt nie zostanie bez pomocy - razem wkroczymy w nową gospodarczą rzeczywistość, opartą na solidarności i pracowitości Polaków" - podsumował szef rządu.

Tarcza Finansowa PFR to program pomocowy o łącznej wartości 100 mld zł, finansowany przez Polski Fundusz Rozwoju; skierowany jest do ok. 670 tys. polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa. (PAP)

autor: Michał Boroń