Źródło: PAP

W pierwszym kwartale br. grupa Pekao zarobiła 186,9 mln zł, co oznacza wzrost o 12,5 proc. rok do roku - napisano w opublikowanym we wtorek raporcie. Dodano, że wzrost zysku był możliwy dzięki rozwojowi działalności komercyjnej i kontroli kosztów.