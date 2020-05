Akcja kredytowa Banku Pekao wzrosła o 7,8% r: r w I kw., wskaźnik NPL: 5,2%



Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Wartość kredytów i pożyczek netto udzielonych przez Bank Pekao na koniec I kwartału 2020 wyniosła 159,59 mld zł i była wyższa o 7,8% w skali roku, podał bank. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 5,2% wobec 5,4% rok wcześniej.

"Kredyty i pożyczki według wartości nominalnej na koniec marca 2020 r. wyniosły 159 594,8 mln zł i były wyższe o 11 483,3 mln zł, tj. 7,8% niż na koniec marca 2019 r. Wolumeny kredytów detalicznych wzrosły o 7,7% r/r w szczególności dzięki dynamicznemu wzrostowi złotowych kredytów hipotecznych o 9,2% r/r. Wolumeny kredytów korporacyjnych łącznie z nieskarbowymi papierami dłużnymi wzrosły o 7,8% r/r dzięki silnej dynamice w segmencie średnich przedsiębiorstw (15,7% r/r) oraz rosnącym istotnie należnościom leasingowym" - czytamy w raporcie.

Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) wyniósł 5,2% na koniec I kw. wobec 5,4% rok wcześniej.

Bank podał, że konsekwentnie realizuje strategię cyfrowej transformacji, którą jeszcze przyspieszył w obliczu pandemii COVID-19.

"Bank Pekao S.A. ma ponad 1,7 mln aktywnych klientów mobilnych - o ponad 30% więcej niż rok wcześniej. Niedawno bank wprowadził nową wersję aplikacji mobilnej PeoPay, która zapewnia jeszcze większą wygodę i intuicyjność. Pod koniec ubiegłego roku bank udostępnił klientom nową bankowość internetową Pekao24, której używa już ponad 2,5 mln aktywnych użytkowników. Ponadto Pekao, jako pierwszy w Polsce, wprowadził możliwość zakładania konta na selfie, dziś tą metodą otwieranych jest ok. 22% kont w banku" - czytamy w komunikacie.

W I kwartale 2020 roku sprzedaż pożyczek w procesach elektronicznych "na klik" systematycznie rosła, bank udzielił pożyczek o wartości 269 mln zł, tj. o 12% więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku. Udział sprzedaży elektronicznej w I kwartale 2020 roku wyniósł 47% wszystkich zawartych umów pożyczek, co oznacza wzrost o 11 pkt proc. w porównaniu do I kwartału 2019 roku.

Prawie 50% pożyczek gotówkowych jest sprzedawanych w kanałach cyfrowych. Liczba przeprowadzonych przez klientów Pekao transakcji BLIK wzrosła w ciągu roku ponad trzykrotnie. Ponad 500 tys. klientów banku wykonało w ostatnim kwartale przynajmniej jedną transakcję za pomocą BLIK - to ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej, podano także.

"Aktualnie trwa real life stress test procedur, technologii i modeli biznesowych banków. Tylko w czasie trwania pandemii uruchomiliśmy otwieranie rachunków firmowych dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w całkowicie zdalnym procesie z wykorzystaniem wideoweryfikacji. Wprowadziliśmy także zdalne podpisywanie dokumentów przez firmy w PekaoBiznes24. Udostępniliśmy przedsiębiorcom możliwość składania wniosków o wakacje kredytowe oraz subwencje finansowe z Tarczy Finansowej PFR za pomocą naszych systemów bankowości elektronicznej. Codziennie stawiamy przed sobą nowe wyzwania technologiczne, a testy z ich implementacji zdajemy celująco" - powiedział p.o. prezesa Leszek Skiba, cytowany w komunikacie.

Zobowiązania wobec klientów grupy, zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych razem na koniec marca 2020 r. wyniosły 174 706,1 mln zł i były wyższe o 16 603,4 mln zł tj. 10,5% niż na koniec marca 2019 r. z wolumenami depozytów korporacyjnych rosnącymi o 6,9% r/r i detalicznych rosnącymi o 13,3% r/r, których udział w strukturze finansowania zwiększa się systematycznie.

Aktywa netto funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pekao TFI na koniec marca 2020 r. wyniosły 16 663,1 mln zł i były niższe o 3 370,4 mln zł, tj. 16,8% w porównaniu do końca marca 2019 r. Spadek nastąpił głównie w marcu i był spowodowany sytuacją pandemiczną w kraju i za granicą.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)