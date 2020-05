Tauron: Modernizacja elektrowni wodnej Pilchowice zwiększyła jej moc do 14 MW



Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Tauron Ekoenergia - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - przeprowadził I etap przebudowy stopnia wodnego w Pilchowicach, dzięki czemu moc elektrowni wzrosła prawie dwukrotnie do ponad 14 MW, podała spółka.

"Modernizacje infrastruktury hydroenergetycznej pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów i zwiększenie mocy produkcji energii z naturalnych źródeł. Ważnym aspektem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego" - powiedział wiceprezes Taurona Ekeonergii Przemysław Mandelt, cytowany w komunikacie.

W Pilchowicach, gdzie większość urządzeń hydrotechnicznych nie przechodziła gruntownej modernizacji ani wymiany niemal od czasu ich budowy w 1912 r., zrealizowano już I etap zaplanowanych prac: remont części podwodnej budynku elektrowni oraz modernizację urządzeń technicznych, m.in.: wymieniono turbozespoły, transformatory, rozdzielnię i nastawnię, suwnicę, sygnalizatory oraz instalacje elektryczne. Praca obiektu została w pełni zautomatyzowana. Dzięki przeprowadzonej modernizacji moc zainstalowana elektrowni wzrosła z 7,5 MW do 14 MW.

W planach do 2023 r. jest jeszcze kompleksowa modernizacja obejmująca m.in.: zasuwy turbinowe, zasuwy upustów dennych, modernizację zapory od strony odwodnej, sztolnię obiegową oraz modernizację przelewu kaskadowego i mostu, podano także.

"Modernizacja stopnia wodnego w istotnym stopniu ograniczy ryzyko awarii, poprawi bezpieczeństwo obiektu, jak i zapewni ciągłość produkcji, a także zwiększy przepustowość stopnia w czasie powodzi. Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowej" - wskazał dyrektor zarządzania majątkiem elektrowni wodnych Jacek Bieńkowski.

Tauron Ekoenergia przygotowuje się również do gruntownego unowocześnienia hydroelektrowni w Złotnikach. To elektrownia zbiornikowa, usytuowana na stopniu wodnym Złotniki. Zapora stanowi pierwszy stopień zbiornikowy na rzece Kwisie z zachowaniem stałej rezerwy powodziowej. Bezpośrednio poniżej leży zbiornik Leśna. Oba zbiorniki wspólnie pełnią funkcje przeciwpowodziowe, energetyczne, a także rekreacyjne i turystyczne.

"W ramach inwestycji zaplanowano szereg prac modernizacyjnych, w tym: remont na koronie zapory (m.in. obarierowanie), oczyszczenie ściany czołowej zapory od strony odwodnej oraz odpowietrznej wraz z uzupełnieniem ubytków (prace wysokościowe), prace obejmujące przelew stokowy wraz z odprowadzeniem bocznym zbiornika, klap przelewu stokowego i ubytków okładzin betonowych, modernizację kamiennych murów oporowych i dna koryta odpływowego, modernizację stalowych elementów wyposażenia sztolni obiegowej, prace w obrębie komory upustów dennych (betony i elementy stalowe), prace w obrębie betonowej opaski wokół elektrowni w strefie wahania lustra wody, wymianę pięciu zasuw w części odwodnej zapory wraz z napędami, remont mostu nad przelewem stokowym" - podano także.

Zakończenie modernizacji planowane jest na 2022 rok.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

