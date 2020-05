Wiceprezes Pekao: Bank jest dobrze przygotowany na spowolnienie gospodarki



Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Bank Pekao jest dobrze przygotowany na spowolnienie gospodarki wywołane skutkami pandemii, ocenił wiceprezes Tomasz Kubiak. Bank spodziewa się w całym sektorze spadku wolumenów kredytowych, wzrostu kosztów ryzyka, a także kolejnych odpisów związanych z COVID-19 w 2020 r.

"Gdyby nie trudne perspektywy przed sektorem bankowym, byłby to bardzo dobry kwartał [I kw. 2020 r.]. Bank Pekao wchodzi w tę trudną sytuację w bardzo dobrej pozycji. Mamy bardzo odporny model biznesowy oparty na relacjach z klientami, mamy bardzo silną pozycję kapitałową i płynnościową. Przez ostatnie 2-3 lata bardzo dużo robiliśmy po stronie transformacji cyfrowej i to jest coś, co zaprocentuje jeszcze bardziej w przyszłości" - powiedział Kubiak podczas wideokonferencji.

Według niego, wynik netto całego sektora bankowego może spaść w 2020 roku o ok. 50% w skali roku, wskaźnik zwrotu z kapitałów (ROE) pozostanie jednocyfrowy, a obniżki stóp procentowych przełożą się na niższe dochody banków.

"Nie można mówić w tym roku o osiągnięciu dwucyfrowych wskaźników zwrotu z kapitałów. Stopy procentowe spadły o 100 punktów bazowych i tym samym polski sektor bankowy dołączył do tych, które operują w środowisku bardzo niskich stóp procentowych. To przekładać się będzie na dochody" - powiedział Kubiak.

Wiceprezes spodziewa się mniejszej aktywności klientów po stronie kredytowej i związanego z tym spadku sprzedaży.

"Spodziewamy się spadku wolumenów w całym sektorze bankowym - zarówno w detalu, jak i po stronie korporacji" - powiedział.

Dodał, w Pekao widoczny jest spadek popytu w kredytach konsumenckich o ok. 60%, a w małych i średnich firmach o ok. 30-40%.

"Sprzedaż hipotek utrzymuje się na dobrym poziomie, mimo, że w sektorze spada, ale być może wynika to z faktu, że finansujemy te inwestycje w Polsce powiatowej, która w mniejszym stopniu wydaje się być dotknięcia skutkami pandemii. Udaje nam się to robić bezpiecznie i w dobrych warunkach realizujemy transakcje. Ale na pewno ten popyt spadnie" - zaznaczył.

W ocenie wiceprezesa Pekao, należy oczekiwać, że banki będą w kolejnych kwartałach tworzyły dodatkowe rezerwy na ryzyko związane ze skutkami pandemii.

"Między dwu-, a trzykrotny wzrost odpisów rok do roku to jest poziom, który należy zakładać we wstępnych założeniach. Odpisów na COVID jeszcze należy się spodziewać. To, co banki utworzyły na koniec I kw. to nie koniec odpisów" - uważa wiceprezes.

Bank Pekao utworzył 198 mln zł rezerwy związanej COVID-19 w I kw. br.

Bank nie podał liczby klientów, ubiegających się o tzw. wakacje kredytowe. Jak jednak wskazał Kubiak, skala zaangażowania Banku Pekao jest podobna do udziałów banku w sektorze, a prawie wszystkie wnioski rozpatrywane są pozytywnie. Według danych Związku Banków Polskich (ZBP), do banków trafiło ponad 800 tys. takich wniosków zarówno od klientów indywidualnych, jak i firm.

Według wiceprezesa, skala potencjalnych strat, związanych z odroczeniem spłaty rat kredytowych będzie widoczna w wynikach banków za III i IV kw. tego roku.

"Na razie nikt nie widzi w bilansach jakichkolwiek strat. Mówimy o perspektywie trzeciego, czwartego kwartału, kiedy te straty potencjalnie zaczną się ujawniać w bilansach banków. My na razie nie widzimy dramatu, analizując takie metryki jak wpływy naszych klientów na rachunki. Netto nie widzimy jeszcze dramatu na tym etapie" - podkreślił Kubiak.

Jak wskazał wiceprezes Marek Lusztyn, bank jest skoncentrowany na dalszym wzroście organicznym, a do tematu przejęć i fuzji podchodzi oportunistycznie.

"Podstawą jest wzrost organiczny i transformacja cyfrowa, a także dalsza optymalizacja kosztowa. Zdajemy sobie sprawę, że środowisko niskich stóp procentowych oraz rosnących kosztów ryzyka będzie katalizatorem przejęć" - powiedział Lusztyn.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)