Pekabex: Umowa na prefabrykaty do łódzkiego tunelu wypełni moce w Mszczonowie



Warszawa, 12.05.2020 (ISBnews) - Pekabex BET - spółka zależna Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex - ocenia, że kontrakt na elementy prefabrykowane na potrzeby budowy tunelu kolejowego Łódź Fabryczna - Łódz Kaliska/Łódź Żabieniec pomoże wypełnić moce zakładu w Mszczonowie i ustabilizuje jego pracę w trudnym czasie pandemii, poinformował ISBnews prezes Przemysław Borek.

"Z pewnością wynik finansowy tego kontraktu będzie dla nas pozytywny, choć szczegółów nie możemy podawać. Co obecnie ważne - da nam stabilizację związaną z poziomem obłożenia prac w zakładzie w Mszczonowie na rok. Wierzymy, że mimo trwających trudności w gospodarce - jeszcze będzie dobrze" - powiedział Borek w rozmowie z ISBnews.

Prezes wyjaśnił, że produkcja elementów pod ten kontrakt będzie się odbywać w zakładzie w Mszczonowie, w nowo utworzonej hali.

"Rozbudowa tego zakładu była przygotowana pod kątem naszych własnych inwestycji, ale przesuniemy je w czasie, a w to miejsce na potrzeby projektu zostaną ustawione maszyny firmy Herrenknecht, zgodnie z umową dostarczone przez stronę zamawiającego. Z kolei, jeśli chodzi o kompetencje, to w naszym zespole są bardzo doświadczeni specjaliści, którzy wcześniej brali udział w realizacji innych projektów tubingowych. Możliwość oparcia się na ich wiedzy jest bardzo dobrą wiadomością" - dodał Borek.

Producent prefabrykatów zrealizował wcześniej dwa tunele. Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku był pierwszym w Polsce drogowym tunelem pod rzeką wybudowanym metodą TBM (ang. Tunnel Boring Machine). Jego średnica zewnętrzna wynosi 12,2 m, a wykonanie prac betoniarskich i realizacja prefabrykowanych elementów obudowy wymagały ogromnej precyzji. Drugim projektem były dostawy tubingów na potrzeby budowy kolektora ściekowego pod dnem Wisły dla lewobrzeżnej oczyszczalni ścieków "Czajka".

"Jest to trzeci duży tunel, jaki realizujemy w Polsce, co przy tak istotnych projektach ma niebagatelne znaczenie i z pewnością skorzystamy z wcześniejszych doświadczeń. Cieszymy się, że nasi partnerzy dostrzegają ten potencjał. Także dworzec Nowa Łódź Fabryczna został zrealizowany przez Pekabex, dzięki czemu tutejsze warunki są nam dobrze znane i możemy traktować prace jako kontynuację i rozwinięcie projektu" - podkreślił Borek.

Przypomniał, że technologia tunelowa przy użyciu techniki wiercenia TBM, tzw. "kretem", jest znana od wielu lat.

"W Polsce po tunelu oczyszczalni Czajka została użyta pod Martwą Wisłą w Gdańsku, warszawskim metrem i w obecnie Świnoujściu toczy się czwarta taka inwestycja. Technologia ta sprawdza się w wielu miejscach - zwykle tam, gdzie nie można wykonywać tuneli metodą odkrywkowo, a więc w przyszłości jej użycie będzie się powtarzało w określonych przypadkach np. przy obwodnicach i infrastrukturze miejskiej. Trzeba jednak pamiętać, że opłacalność projektów wiąże się z lokalną produkcją elementów i odległość od zakładu do miejsca budowy nie powinna być większa niż około 100 kilometrów" - zakończył Borek.

Wczorej Pekabex podał, że Pekabex BET - jego spółka zależna - zawarł ze spółką Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów umowę na produkcję i dostawę tubingów na potrzeby inwestycji "Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), Etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska / Łódź Żabieniec". Wartość umowy odpowiada ok. 15% przychodów grupy wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Termin rozpoczęcia robót/dostaw to 15.08.2020 r. Termin zakończenia: 15.11.2021 r.

Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 772,05 mln zł w 2019 r.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)